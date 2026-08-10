Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στη Ναϊμέγκεν στη ρεβάνς του 0-0.

Η επόμενη αγωνιστική δοκιμασία του Ολυμπιακού θα είναι το βράδυ της Τρίτης (στς 20.30) στο «Goffertstadion». Εκεί θα διεκδικήσει μία ευρωπαϊκή πρόκριση κόντρα στη Ναϊμέγκεν Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία όπου πρώτα θα προπονηθούν και στη συνέχεια μία ημέρα μετά θα παίξουν τον επαναληπτικό με τους Ολλανδούς.

Αυτό που φαίνεται - και είχαμε ήδη καταγράψει - είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές αναφορικά με την 11άδα του πρώτου αγώνα που έληξε 0-0 στο Καραϊσκάκη. Ο παίκτης - καταλύτης είναι ο Έσε. Σε αυτή τη φάση οι ενδείξεις για την επάνοδό του στο βασικό σχήμα είναι θετικές.

Φαίνεται ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του και δείχνει το φαβορί για να βρεθεί εκεί είτε μαζί με τον Γκαρθία είτε με έναν εκ των άλλων διαθέσιμων χαφ του ρόστερ. Κατά τα άλλα ο προσανατολισμός του Μεντιλίμπαρ δείχνει ότι θα είναι το να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα από το περσινό ρόστερ στην 11άδα.

Ως εκτίμηση λοιπόν ο Πόποβιτς θα είναι κάτω από τα γκολπόστ και αριστερά και δεξιά στην άμυνα οι Μπρούνο και Ροντινέϊ. Στο κέντρο της εφόσον είνα στο 100 τις 100 ο Ρέτσος με τον Πιρόλα αλλιώς υπάρχει και ο Κάρμο και ο Σμαϊλοβιτς.

Στον άξονα οι επικρατέστεροι δείχουν οι Γκαρθία και Έσε και πιθανώς μπροστά τους ο Τσικίνιο. Για τα 2... φτερά ο Ζέλσον και ένας εκ των Φορτούνη - Ζότα και για στράικερ ο Ελ Καμπί. Ο Βάσκος τεχνικός θα πάρει εκτός απροόπτου τις τελικές του αποφάσεις ανήμερα του αγώνα και αποστολή θα βγάλει σήμερα Δευτέρα πριν την αναχώρηση της αποστολής.