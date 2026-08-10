Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν (11/8, 20:30) στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να παίξει τα ρέστα του το βράδυ της Τρίτης (11/8, 20:30) αντιμετωπίζοντας τη Ναϊμέγκεν στη ρεβάνς του 0-0 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Λίγο πριν οι Ερυθρόλευκοι αναχωρήσουν για την Ολλανδία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, με τον Σαντιάγκο Έσε να επιστρέφει, όπως αναμενόταν.

Ο Αργεντινός χαφ ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα ταξιδέψει κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Παρών είναι και ο Κωνσταντίνος Κουτσίδης.



Η αποστολή του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Κουτσίδης, Μπρούνο, Μαφέο, Σάλιακας, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Έσε, Φίλης, Φορτούνης, Τσικίνιο, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ρόκα, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα