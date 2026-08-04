Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς
Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν στο Φάληρο Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ και η πρόκριση για τα Play Offs του Champions League θα κριθεί στην Ολλανδία.
Οι Πειραιώτες θα φιλοξενηθούν από το κλαμπ της Eredivisie σε μια εβδομάδα, Τρίτη 11 Αυγούστου. Η σέντρα της ρεβάνς έχει οριστεί για τις 20:30.
Όπως και το ματς του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έτσι και το ματς στο Ναϊμέγκεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί θα διεκδικήσει τη θέση της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στο νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Στο Βέλγιο οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 3-3!
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