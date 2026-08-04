Σε ένα τρελό ματς, Ουνιόν και Μπόντο αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και όλα θα κριθούν στη Νορβηγία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν!

Πολύ σκληρή για να χάσει η Μπόντο, απέσπασε ισοπαλία 3-3 από την Ουνιόν στις καθυστερήσεις και η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία. Ανοιχτοί λογαριασμοί για τις δυο ομάδες, με τον νικητή να βρίσκει μπροστά του στα Playoffs Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν. Οι Νιορβηγοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 21' με τον Μπεργκ. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση, με τον Φλόρουκς να ισοφαρίζει στο 25ο λεπτό. Η Μπόντο είχε την ουσία και στο 29' ο Μπλόμπεργκ πέτυχε το 2-1. Οι Βέλγοι απάντησαν και στην τελευταία φάση του α' μέρους έφεραν το παιχνίδι στα ίσα πάλι με τον Φλόρουκς. Ο ρυθμός έπεσε στην επανάληψη και μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δυο ομάδες έβγαλαν ένταση. Στο 88' ο Πρόμις Ντέιβιντ έδωσε προβάδισμα στην Ουνιόν, όμως αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Μπόντο να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Ο Μπιόρτουφτ με γκολ στο 90+1' διαμόρφωσε το 3-3 και όλα θα κριθούν στη Νορβηγία.

Προβάδισμα η Σπάρτα, στην επόμενη φάση η Ντιναμό!

Η Σπάρτα Πράγας αποδείχθηκε αρκετά σκληρή και με ανατροπή πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Λιόν. Οι Τσέχοι μπήκαν δυνατά, αλλά το γκολ του Μπρούνες ακυρώθηκε στο 21'. Οι Γάλλοι πήραν προβάδισμα στο 45' με αυτογκόλ του Σούχομελ. Ωστόσο, η ισοφάριση για την Σπάρτα ήρθε στο 63' με τον Ρίνες. Μέσα σε δυο λεπτά κρίθηκε η αναμέτρηση. Στο 67' ο Τολισό αστόχησε από την άσπρη βούλα και στο 69' ο Μερκάδο διαμόρφωσε το 2-1 για τη Σπάρτα Πράγας.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ διέλυσε με 5-0 τη Ζαλγκίρις και σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 31' ο Ζάιτς άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες και δυο λεπτά αργότερα ο ΜακΚένα πέτυχε το 2-0. Στο 51' ο Λίσιτσα σημείωσε το 3-0, ενώ στο 76' ο Στοϊκοβιτς σημείωσε το 4-0. Το 5-0 διαμόρφωσε στο 90+4' ο Κασαβέντα.