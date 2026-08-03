Στ' αστέρια πάμε και ο υπέροχος Νίκολιτς!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την κλήρωση της ΑΕΚ στα play offs του Champions League και για υποκλίνεται στον Σέρβο τεχνικό για τη συνέντευξή του...

Η καλή αύρα και εξέλιξη των πραγμάτων για την ΑΕΚ στην πορεία της για επιστροφή στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τη League phase αυτής, του Champions League εννοώ, είχε προδιαγραφεί με το δώρο πρόκρισης της Άαρχους του Γενς Γιόνσον. Σήμερα στην Νιόν στην Ελβετία και στην κλήρωση για τα play offs η θεά Τύχη της χαμογέλασε και έφερε στο δρόμο της προς το γνωστό σε όλους μας εδώ και χρόνια σεντόνι τη νικήτρια του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας! Προφανώς και αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωταθλήτρια Ελλάδας κλείδωσε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση των αστεριών μόνο με την κλήρωση και επειδή σε αυτή είναι το φαβορί: άλλωστε έχουμε διαπιστώσει μέσα στο πέρασμα των χρόνων και δη στη συγκεκριμένη διοργάνωση πως τα φαβορί στη θεωρία μπορεί να γίνουν τα πλέον εύκολα θύματα στην πράξη μιας και μόνο στο χορτάρι επιβεβαιώνεται αυτό: ό,τι δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Ένωση είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση...

Ωστόσο θα ήταν ανακολουθία και ψέμα αν δεν αναγνωρίζαμε πως η κλήρωση χαμογέλασε στην ΑΕΚ και έφερε απέναντι της δυο ομάδες όπου αντικειμενικά και ποδοσφαιρικά της προσφέρουν τις περισσότερες πιθανότητες για να κλειδώσουν τη συμμετοχή τους στη League phase του Champions league! Όλοι γύρω, έξω και κοντά στον Δικέφαλο και το ποδοσφαιρικό τμήμα, μπορούν να σιγοτραγουδάμε το "στ' αστέρια πάμε", αλλά έως εκεί, οι υπόλοιποι και ειδικότερα όλοι στη διοίκηση του club, προπονητής και παίκτες, δεν πρέπει να επιτρέψουν να ξεφύγει το μυαλό από το... κεφάλι κανενός και να θεωρεί ότι δίχως να... ματώσουν, ιδρώνουν και μοχθήσουν, η δουλειά θα γίνει. Διότι αν ισχύσει αυτό να είστε σίγουροι όλοι ότι δεν πρόκειται για να προκριθεί η Ένωση και αντιθέτως θα δεχτεί τέτοιο χαστούκι που θα δυσκολευτεί να το ξεπεράσει και ας έχει κλειδώσει την παρουσία της στην League phase του Europa League!

Ειλικρινά αν στο τιμόνι της ΑΕΚ δεν υπήρχε ο Μάρκο Νίκολιτς όλα τα παραπάνω θα με προβλημάτιζαν επί δυο. Ωστόσο ο Δικέφαλος έχει στον πάγκο της το κατάλληλο πρόσωπο για να διατηρήσει το γκρουπ σοβαρό, πειθαρχημένο, τη στιγμή που παίρνει άριστα στη διαδικασία των προκριματικών σε όλες τις ομάδες που έχει ηγηθεί στον πάγκο τους. Επιπλέον ο Σέρβος τεχνικός έχει εξαιρετικό κίνητρο, τεράστιο πιο σωστά και μεγαλύτερο από τον κάθε ένα στο ποδοσφαιρικό τμήμα -όπου έχουν φυσικά και εκείνοι ανάλογο- μιας και θέλει να καταγράψει τη δεύτερή του συμμετοχή - παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο Champions league: την πρώτη του φορά τη σεζον 2020-2021 με την Λοκομοτίβ. Μάλιστα είχε συγκεντρώσει τρεις βαθμούς σε όμιλο με Μπάγερν Μονάχου, Ατλετικό Μαδρίτης και Σάλτσμπουργκ... Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα εκτιμώ πόσο επιθυμεί ο Νίκολιτς να ζήσει για δεύτερη φορά την εμπειρία αυτή μετά μία γεμάτη εξαετία μακριά της.

Μιας και αναφέρθηκα στον Μάρκο Νίκολιτς επιτρέψτε μου να υποκλίθω για μια ακόμη φορά και για το δημόσιο λόγο του που δεν διακρίνεται από προσπάθεια ωραιοποίησης καταστάσεων και είναι απόλυτα συγκεκριμένος σε αυτό που αναφέρει. Είτε πρόκειται για το αγωνιστικό, είτε για τα μεταγραφικά, είτε για τους στόχους της ομάδας, ο Σέρβος τεχνικός της πρωταθλήτριας δεν αποφεύγει να πει δίχως... παρενθέσεις αυτό ακριβώς που θεωρεί, εκτιμά και σκέφτεται. Κάτι που νωρίτερα προφανώς το έχει κάνει εντός ομάδας και των υπευθύνων του club, των διοικούντων εννοώ και του ίδιου του Μάριου Ηλιόπουλου. Η σχέση άλλωστε των τριών ανδρών (εννοώ και τον Ριμπάλτα) βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, την ειλικρίνεια μεταξύ τους και τον αλληλοσεβασμό! Δυστυχώς σε τούτο το τόπο, πρέπει να τα υπενθυμίζουμε και αυτά, τα βασικά κοινώς, ας είναι...

Η ΑΕΚ θα κινηθεί για τρεις, ίσως και τέσσερις προσθήκες, όπως είπε ο Νίκολιτς και οι δυο εξ αυτών δύναται να είναι ο Βιτάλις (φέρεται να τελείωσε το deal) και ο Κόστιτς. Τα δεδομένα των συγκεκριμένων υποθέσεων τα διαβάσατε από το πρώτο λεπτό που διέρρευσαν στο εξωτερικό οι περιπτώσεις τους και σήμερα Δευτέρα το ρεπορτάζ μας έχει επιβεβαιωθεί σε απόλυτο βαθμό. Έπειτα ίσως αποκτηθεί ένας ακόμη μέσος όπως είπε ο Σέρβος προπονητής των πρωταθλητών, μιας και ο Σαχαμπό θα πάει κάπου να εξελιχθεί (ίσως στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ), αλλά και όποια ευκαιρία σν προκύψει τέτοια. Ανάλογη με τον Κόστιτς για παράδειγμα που εφόσον δώσει το ΟΚ και γίνει η μεταγραφή του στην Ένωση, τότε θα ανοίξει και πιο εύκολα η διαδικασία παραχώρησης του Πένραϊς, ενός παίκτη που ο ίδιος ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι υπολογίζεται επί του παρόντος, ωστόσο αν αποκτηθεί ο 33χρονος Σέρβος παικταράς θα ψάξει και ο ίδιος ομάδα γιατί τώρα είναι ήδη δεύτερος για τη θέση και έπειτα θα υπολογίζεται ως... τρίτος.