Στην Ουγγαρία υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις.

Στην Ουγγαρία παρουσιάζουν ως τελειωμένη τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις στην ΑΕΚ! Μέσο που ασχολείται με την ειδησεογραφία της Γκιόρ κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του Δικεφάλου με τους Πρωταθλητές Ουγγαρίας και πως πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν σύντομα.

Θυμίζουμε πως απο την Κυριακή (2/8) ο σύλλογος της Ουγγαρίας είχε επιβεβαιώσει πως βρίσκεται σε επαφές για την παραχώρηση του αρχηγού της ομάδας, ενώ από την πλευρά του ο διεθνής μέσος με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τους φίλους του κλαμπ που ανδρώθηκε.

Η ΑΕΚ μετά την επιστροφή της από την Ολλανδία έχει ρεπό τριών ημερών και οι παίκτες του Νίκολιτς θα επιστρέψουν στα Σπάτα την ερχόμενη Πέμπτη. Όπως όλα δείχνουν μέχρι τότε θα έχει τελειώσει και η περίπτωση του Βιτάλις, ενώ παράλληλα η ΑΕΚ είναι ενεργή και για την περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκιόρ και έχει κάνει περάσματα με δανεισμό σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν. Την περασμένη σεζόν έκανε... θραύση με τους Πρωταθλητές Ουγγαρίας, έχοντας 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις.

Ο αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φόυλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως εφόσον αποκτηθεί από τον Δικέφαλο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Για την ιστορία οι Ούγγροι αποκλείστηκαν από την Βίκινγκουρ