Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Champions League τη νικήτρια του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στην προσπάθεια της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο κύβος ερρίφθη. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμαθε τι την περιμένει στα Play Offs του Champions League στην προσπάθεια της να μπε στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας.

Ο πρώτος αγώνας του Δικεφάλου για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το διάστημα 18-19 Αυγούστου, εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Θυμίζουμε πως η σεζόν για τους Πρωταθλητές θα αρχίσει στις 12 Αυγούστου στο Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Ηράκλειο, μια εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της χρονιάς.

Στο απευκταίο σενάριο που η Ένωση δεν καταφέρει να προκριθεί έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League, όπως και ο Ολυμπιακός.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 έχουμε ήδη σίγουρα τρεις ομάδες σε League Phase, καθώς πέρα από την ΑΕΚ και τους Ερυθρόλευκους, ο ΟΦΗ ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει στα Play Offs του Europa League θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Conference League.

Tα ζευγάρια των Play Offs του Champions League στο μονοπάτι των Πρωταθλητών

Λέφσκι Σόφιας/Καϊράτ Αλμάτι - AEK

Σέλτικ – ΛΑΣΚ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ζάλγκιρις/Βίκινγκ

Μιάλμπι/Σλόβαν Μπρατισλάβας - Αραράτ/Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά - Ερυθρός Αστέρας - Άαρχους/Σαμπάχ

Tα ζευγάρια των Play Offs του Champions League στο μονοπάτι των μη Πρωταθλητών