Μετά τη θητεία του στη Γιουβέντους, ο Φρανσουά Μοντέστο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του καθώς είναι κοντά να αναλάβει ως Γενικός Διευθυντής της Τζένοα.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Γιουβέντους τον περασμένο Ιούλιο, ο Φρανσουά Μοντέστο βρίσκεται στην αγορά για την επόμενο ποδοσφαιρική στέγη του και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόσληψη του στην Τζένοα και μάλιστα σε νέο ρόλο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει.

Ο 48χρονος Γάλλος αναμένεται να αναλάβει το πόστο του Γενικού Διευθυντή του συλλόγου και να έχει γνώμη και επιρροή στα περισσότερα θέματα που αφορούν μεταγραφές και οργάνωση του κλαμπ.