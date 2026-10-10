Μοντέστο: Παραμένει στην Ιταλία και είναι έτοιμος να πάει την Τζένοα σε νέο ρόλο
Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Γιουβέντους τον περασμένο Ιούλιο, ο Φρανσουά Μοντέστο βρίσκεται στην αγορά για την επόμενο ποδοσφαιρική στέγη του και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόσληψη του στην Τζένοα και μάλιστα σε νέο ρόλο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει.
Ο 48χρονος Γάλλος αναμένεται να αναλάβει το πόστο του Γενικού Διευθυντή του συλλόγου και να έχει γνώμη και επιρροή στα περισσότερα θέματα που αφορούν μεταγραφές και οργάνωση του κλαμπ.
Francois #Modesto is one step away to join #Genoa as new Chief Football Officer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2026
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