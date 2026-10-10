Ολυμπιακός: Με όλα τα... όπλα στην αποστολή για το ντέρμπι
Αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετρούν στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ να κάνει γνωστή την αποστολή για το μεγάλο ραντεβού στο Φάληρο (11/10, στις 21:00).
Ο Ισπανός προπονητής θα έχει στη διάθεση του όλα τα... όπλα του ρόστερ ελέω της απουσίας του Ελ Καμπί, με τον Λορέντσο Σιπιόνι και τον Κλέιτον να είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής.
Από εκεί και πέρα: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Μάριους, Ζότα, Γκονζάλες.
#OLYPAO: The Squad 📋 https://t.co/pXJ5wp8L9x— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 10, 2026
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