Στο Μαρόκο τα ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις του στον Ολυμπιακό νωρίτερα από το προσδοκώμενο.

Ακριβώς έναν μήνα μετά την επέμβασή του και συγκεκριμένα το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, επέστρεψε στον Ρέντη για να αρχίσει την αποκατάστασή του με στόχο να επανέλκθει το συντομότερο δυνατόν.

Περπατώντας με μία πατερίτσα βρέθηκε στο προπονητήριο του Ολυμπιακού και εκεί οι συμπαίκτες του χάρηκαν περισσότερο από ποτέ που τον είδαν. Ο Μαροκινός διεθνής φορ άλλωστε είναι πολύ αγαπητός στους Πειραιώτες και έχει μήνες προσπάθειας και δουλειάς μπροστά του για να γυρίσει στο 100%.

Τώρα σύμφωνα με πηγές και ρεπορτάζ από το Μαρόκο υπάρχει η εκτίμηση ότι η επιστροφή του έμπειρου φορ στα γήπεδα θα γίνει σε πέντε μήνες από τώρα και όχι σε έξι, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Άρα έναν μήνα νωρίτερα. Προφανώς κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί μέσα από την πορεία της αποκατάστασης του διεθνούς φορ. Ήδη ο Ελ Καμπί είχε κίνηση στα δάχτυλα του τραυματισμένου του ποδιού σχεδόν από τα πρώτη ημέρα μετά το χειρουργείου του και γενικά υπάρχουν αρκετά θετικά μηνύματα.