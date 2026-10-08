Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ έχει εδώ και μέρες στο μυαλό του το τι σχήμα θέλει να κατεβάσει στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και έχοντας και συγκεκριμένη προτίμηση.

Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ντέρμπι για τον Ολυμπιακό αυτό που μας έρχεται στο γήπεδο Καραϊσκάκη με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι όλο το προηγούμενο διάστημα δούλεψαν πολύ για αυτό το παιχνίδι, απόντων βέβαια των διεθνών τους για αρκετές ημέρες.

Ως προς την προσέγγιση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ο Βάσκος δείχνει να προσανατολίζεται στο έχει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται παίκτες που ξέρουν καλά το τι σημαίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως πχ Ρέτσος, Έσε και Τσικίνιο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε τις τελικές του αποφάσεις μέσα από τις τελευταίες προπονήσεις.

Ως μία πρώτη εκτίμηση ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα γκολπόστ και ως τετράδα άμυνας σε επίπεδο προσώπων θα είναι οι Τικνιζάν, Ρέτσος, Πιρόλα και Σάλιακας. Στο κέντρο ο Έσε με τον Φρόιλερ και ενώ υπάρχει η υποψηφιότητα του Πουέρτα και για πίσω από τον φορ οι βασικές υποψηφιότητες είναι αυτές των Τσικίνιο και Ζότα.

Ο ένας βασικός εξτρέμ θα είναι ο Ζέλσον και από εκεί και πέρα ο Μπέιλι δείχνει έτοιμος να χριστεί βασικός σε ένα ντέρμπι αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί άλλο πρόσωπο για εκεί. Για ιην θέση του σέντερ φορ ένα... τσικ μπροστά είναι ο Μάριους αλλά και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Άρα τα κυρίαρχα ερωτηματικά είναι 4. Πρώτον εάν ο Πουέρτα ξεκινήσει βασικός στον άξονα, η επιλογή πίσω από τον φορ, ο ένας ακραίος και ο στράικερ.