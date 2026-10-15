Ρότα: «Το σκορ μας αφήνει μια πίκρα, ανεκτίμητη η στήριξη του κόσμου»
Πίκρα είναι το συναίσθημα που επικρατεί στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την ήττα από τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Λάζαρος Ρότα μιλώντας στο ΑΕΚ TV τόνισε πως σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
«Μας αφήνει μια πίκρα το σκορ. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, προσπαθήσαμε πολύ, αλλά σε αυτό το επίπεδο η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Όταν εκεί είσαι πίσω, αυτό στοιχίζει. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς με τη Σίτι», ανέφερε και πρόσθεσε για την παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ:
«Ευχαριστούμε τον κόσμο, συνήθως δεν το λέω, αλλά αυτή η στήριξη είναι ανεκτίμητη και πρέπει να δίνουμε τα πάντα».
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