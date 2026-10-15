Οι προβλέψεις των Νικοπολίδη - Μπορμπόκη στο Gazzetta Magazino Post Game για την πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Champions League

Οι Αντώνης Νικοπολίδης και Βασίλης Μπορμπόκης βρέθηκαν στο Gazzetta Magazino Post Game και έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Champions League.

Το βράδυ της Τετάρτης (14/10) έκανε πρεμιέρα το Gazzetta Magazino Post Game με παρουσιαστές τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Αντώνη Νικοπολίδη. Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, Βασίλης Μπορμπόκης.

Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές στάθηκαν εκτενώς στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για το Champions League και αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων και στην πρόκριση της Ένωσης στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και στο κατά πόσο η ήττα από τους πρωταθλητές Ουκρανίας θα επηρεάσει τις πιθανότητες των «κιτρινόμαυρων» να τερματίσουν μέσα στην πρώτη 24άδα.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, σημειώνοντας πως θα καταφέρει να βρίσκεται στην επόμενη φάση του τουρνουά, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Είμαστε αισιόδοξοι και θέλουμε να προκριθεί η ΑΕΚ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μπορμπόκης, ο οποίος επίσης στήριξε την ομάδα του, λέγοντας πως θα βρει τον τρόπο να περάσει και να συνεχίσει στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.