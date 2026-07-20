Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ και στο τι θέλει για να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 3 Αυγούστου, στην κλήρωση των playoffs του Champions League θα μάθει την αντίπαλό της, με την ελπίδα να είναι ισχυρή.

Η Ένωση χρειάζεται έναν αποκλεισμό για να γίνει ισχυρή και να έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στο γεγονός και στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ. Αναλυτικά όσα έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σχηματίστηκε επί της ουσίας το ταμπλό του Champions Path στα προκριματικά του Champions League στα οποία συμμετέχει η ΑΕΚ, μπαίνοντας στο τελευταίο στάδιο, αυτό των πλέι οφ!

Μια ομάδα από κάθε τετράδα που βλέπετε, μετά τη σημερινή κλήρωση, θα προκριθεί στα πλέι οφ συν τις τέσσερις ομάδες που ξεκινούν από εκεί (Σέλτικ, ΑΕΚ, ΛΑΣΚ και Βίκινγκ).

Σύνολο 10 ομάδες για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase του Champions League.

Το αν η ΑΕΚ θα είναι seeded ή no seeded στην κλήρωση των πλέι οφ στις 3 Αυγούστου θα κριθεί από τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού όπου συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την Ενωση!

Δηλαδή από τα τέσσερα ζευγάρια του Ερυθρού Αστέρα, της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, της Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Λεχ Πόζναν!

Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό!».

Η ανάρτηση του Δημάτου και τα ζευγάρια που αφορούν την ΑΕΚ