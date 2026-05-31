Απίθανο σκηνικό στο Παρίσι, με νιόπαντρο ζευγάρι να βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν που πανηγύριζαν για το Champions League.

Το Παρίσι δεν έχει κοιμηθεί από το βράδυ του Σαββάτου (30/5), όταν η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Champions League. Και μπορεί να υπήρξαν και άσχημες στιγμές, με επεισόδια να ξεσπούν σε διάφορες περιοχές, εντούτοις υπήρξαν και πιο ανάλαφρες, όπως αυτές που καταγράφηκαν στον Πύργο του Άιφελ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνεται νιόπαντρο ζευγάρι ασιατικής καταγωγής να βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε εκστασιασμένους οπαδούς της Παρί, οι οποίοι πανηγύριζαν για την κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά! Το ζεύγος φάνηκε να χαμογελά αμήχανα, αν και ο σύζυγος έδειξε πιο... ψημένος για όσα συνέβαιναν, κουνώντας τα χέρια του ρυθμικά.