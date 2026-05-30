Η ιστορία γράφεται ξανά παριζιάνικα, αφού στη ρώσικη ρουλέτα η Παρί επικράτησε 4-3 (1-1 κ.α., παρ.) της Άρσεναλ και κατέκτησε back-to-back την κούπα του Champions League.

Για 64 λεπτά όλοι είχαν ξεχάσει τους «Invincibles» και όλοι ονειρεύονταν την Άρσεναλ στην… αθανασία, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν άφησε το στέμμα να φύγει από το Παρίσι, έφερε το ματς στα ίσα (1-1) και στη ρώσικη ρουλέτα (4-3) πήρε την κούπα ξανά. Η Παρί έγινε αυτή… αθάνατη, αφού μετά τη Ρεάλ είναι η μοναδική ομάδα (μετά το 1992) που κατακτά το Champions League back-to-back. Μοιραίος στη διαδικασία των πέναλτι ο Γκάμπριελ. O τελικός της Βουδαπέστης πέρασε στην ιστορία, μιας και μετά το 2018 κατάφεραν να βρουν δίχτυα και οι δυο ομάδες.

Γκολ με το… καλησπέρα και 80% κατοχή!

Το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη είχε ξεκάθαρο τακτικό χαρακτήρα και έντονη ανισορροπία στην εικόνα του αγώνα. Στην πρώτη καλή στιγμή είχαμε και γκολ! Στο 6ο με γερή δόση τύχης για την Άρσεναλ, η μπάλα έφτασε στον Χάβερτς, ο οποίος με κούρσα 30 μέτρων και τρομερό τελείωμα από δύσκολη γωνία πέτυχε το 1-0. Ο Γερμανός έγινε το πρόσωπο των τελικών, αφού μόνο αυτός, ο Κριστιάνο και ο Μάντζουκιτς έχουν σκοράρει σε τελικούς Champions League με δυο διαφορετικές ομάδες. Η συνέχεια; Όχι αυτή που φανταζόταν ο Λουίς Ενρίκε και οι παίκτες του. Οι Λονδρέζοι εκτέλεσαν άψογα το πλάνο τους, περιορίζοντας πλήρως τη δημιουργία των Γάλλων, σε ένα πρώτο μέρος όπου η κατοχή δεν μεταφράστηκε ποτέ σε πραγματική απειλή για την εστία τους. Οι Παριζιάνοι είχαν τη συντριπτική κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, όμως αυτός ο έλεγχος αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό ανούσιος απέναντι στην οργανωμένη αμυντική δομή των Gunners.

Ο Βιτίνια, με 67 πάσες στο πρώτο ημίχρονο, εξέφρασε την προσπάθεια της Παρί Σεν Ζερμέν να χτίσει υπομονετικά επιθέσεις, κυρίως στα δύο πρώτα τρίτα του γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα αμύνθηκε με ένα ευέλικτο 4-2-4 χωρίς την μπάλα, με συνεχείς επιστροφές και ενεργή συμμετοχή όλων των γραμμών, κλείνοντας κάθε κάθετο διάδρομο και αναγκάζοντας την Παρί σε αργή, προβλέψιμη κυκλοφορία.

Η πίεση των Γάλλων έμεινε χωρίς αντίκρισμα, καθώς η δημιουργία τους περιορίστηκε σε ελάχιστες καθαρές φάσεις και μόλις 0,26 xG, μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις τους την τελευταία διετία. Αντίθετα, η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε τη δική της στιγμή και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμα με ψυχραιμία και πειθαρχία, κρατώντας την Παρί μακριά από τον Ράγια. Μια κεφάλια κι ένα σουτ του Ισπανού ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Παριζιάνοι. Στον αντίποδα, η ομάδα του Αρτέτα είχε μια ακόμα στιγμή, όταν ο Χάβερτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Μαρκίνιος με απίθανο κόψιμο κράτησε την ομάδα του στο «κόλπο». Είναι χαρακτηριστικό πως οι παίκτες της Άρσεναλ πραγματοποίησαν μόλις 69 πάσες, το χαμηλότερο σύνολο για ομάδα σε τελικό Champions League από τη σεζόν 2003-04.

Ένα λάθος και ισοφάριση!

To σκηνικό στο πρώτο τέταρτο του β' μέρους ίδιο! Η Παρί φουλ επίθεση, η Άρσεναλ πίεση και άμυνα. Στο 80% ήταν η κατοχή για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, όμως οι επιθετικοί της δεν μπορούσαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα.

Η Άρσεναλ, που είχε οπισθοχωρήσει βαθιά μετά την ανάπαυλα, άρχισε μετά το 55’ να ανεβάζει την αμυντική της γραμμή, επιχειρώντας μεγαλύτερη πίεση στο μισό της Παρί. Οι Παριζιάνοι βρήκαν χώρο από τα αριστερά, ο Μοσκέρα ανέτρεψε τον Κβαρατσχέλια και οι Γάλλο βρέθηκαν στην άσπρη βούλα. Ο Ντεμπελέ δεν αστόχησε και πέτυχε το 8ο γκολ του στη φετινή σεζόν του Champions League, το έκτο από τη ρεβάνς των προημιτελικών απέναντι στη Λίβερπουλ κι έπειτα!

Η Παρί βρήκε χώρους, η Άρσεναλ προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική με την είσοδο του Γιόκερες, αλλά το σκηνικό δεν άλλαζε. Η ομάδα του Ενρίκε πίεζε και στο 77’ άγγιξε την ανατροπή. Ο Κβαρατσχέλια πάτησε γκάζι στην κόντρα και σούταρε απέναντι από τον Ράγια, αλλά η μπάλα κόντραρε και βρήκε το δοκάρι! H Αρσεναλ βγήκε πιο ψηλά και η Παρί που άπλωσε το παιγνίδι της στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε χώρους... Ετσι, στο 89’ λίγο έλειψαν οι Γάλλοι να τελειώσουν τον τελικό. Ο Βιτίνια από το ύψος της περιοχής έκανε τη σουτάρα, με την μπάλα να περνάει εκατοστά πάνω από το δοκάρι! Ούτε όμως ο Μπαρκολά στις καθυστερήσεις κατάφερε έπειτα από τρελή κούρσα να σκοράρει.

Παράταση μόνο με… διαμαρτυρίες

Αν και η Άρσεναλ μπήκε πιο επιθετικά στην παράταση, η Παρί Σεν Ζερμέν ανέκτησε τον έλεγχο μέσω της κατοχής της μπάλας κι όλα αυτά χωρίς τους Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ που αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Οι Λονδρέζοι οπισθοχώρησαν προσεκτικά, αλλά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική. Ωστόσο, στο 102’ είχαμε τη φάση, όπου ο πάγκος των Gunners εξερράγη. Ο Νόνι Μαντουέκε έπεσε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Νούνο Μέντες, αλλά ο Ζίμπερ δεν έδειξε ποτέ την άσπρη βούλα προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες του Αρτέτα. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την Παρί να έχει τον έλεγχο και μια καλή φάση στο 116, αλλά ο Ράγια με εξαιρετική τοποθέτηση νίκησε τον Ντουέ. Ετσι, έγινε ο 12ος τελικός στην ιστορία της διοργάνωσης και πρώτος έπειτα από δέκα χρόνια που οδηγήθηκε στην παράταση.

Μοιραίος ο Γκάμπριελ, έγραψε ιστορία η Παρί!

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε όχι μόνο διατήρησε τα σκήπτρα της Ευρώπης, αλλά έγραψε και το όνομά της δίπλα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συνολικά εννέα ομάδες από την αρχή της διοργάνωσης έχουν υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τους τίτλο. Για να συμβεί αυτό σκόραραν οι Ράμος, Ντουέ, Χακίμι και Μπεράλντο, με τον Μέντες να αστοχεί, αλλά να μην επηρεάζει την εξέλιξη. Μοιραίος της αναμέτρησης ο Γκάμπριελ, ο οποίος στο τελευταίο πέναλτι έστειλε την μπάλα άουτ. Γιόκερες, Ράις και Μαρτινέλι είχαν βρει δίχτυα, ενώ ο Εζε είχε αστοχήσει στο δεύτερο πέναλτι.