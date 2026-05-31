Δείτε την επιστροφή των θριαμβευτών της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να λυγίζει την Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης και αν φέρνει ξανά στο Παρίσι την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Αναμενόμενα, θα... πέσουν τα τείχη στην επιστροφή των θριαμβευτών στο Παρίσι, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να δείχνουν με live εικόνα τον επαναπατρισμό των παικτών του Ενρίκε και τη φιέστα που αναμένεται να ακολουθήσει, με τη συμμετοχή περίπου 100.000 οπαδών που περιμένουν τους Παριζιάνους στο Πεδίον του Άρεως. Στην παρέλαση μετέχουν δύο πούλμαν, καθώς στο ένα επιβαίνουν παίκτες και στελέχη της Παρί και στο άλλο οι υπάλληλοι του συλλόγου.

Στο μεταξύ, όσο η κάτοχος του Champions League ετοιμάζεται να πανηγυρίσει, η UEFA έκανε γνωστό πως ο Χβίτσα Κραβατσχέλια είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν στον θεσμό, διαδεχόμενος τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που είχε τιμηθεί με το βραβείο αυτό πέρυσι.