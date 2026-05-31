Παίκτης της σεζόν στο Champions League ανακηρύχθηκε ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, που κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Πέρυσι ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ, φέτος το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σεζόν στο Champions League πήγε στον Χβίτσα Κβαρατσχέλια! Η UEFA ανακοίνωσε πως ο Γεωργιανός παικταράς ανακηρύχθηκε MVP της σεζόν 2025/26, λίγες ώρες μετά τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός μέτρησε δέκα γκολ και έξι ασίστ κατά τη διάρκεια της πορείας των Παριζιάνων προς έναν ακόμη τίτλο, ενώ αγωνίστηκε για 83 λεπτά στον μεγάλο τελικό με την Άρσεναλ, κερδίζοντας το πέναλτι με το οποίο ο Ντεμπελέ ισοφάρισε στο 65ο λεπτό και έχοντας ένα σουτ στο δοκάρι. Ο Κβάρα είχε βγει νεαρός παίκτης της σεζόν στον θεσμό πριν από μία τριετία, ενώ την ίδια χρονιά είχε βγει κορυφαίος της χρονιάς και στη Serie A.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του κορυφαίου της χρονιάς, η UEFA έκανε γνωστή και την καλύτερη ενδεκάδα, την οποία αποτέλεσαν πέντε παίκτες της Παρί, τρεις της Άρσεναλ, δύο της Μπάγερν Μονάχου και ένας της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αναλυτικά:

Ράγια - Γιορέντε, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Μέντες - Ολίσε, Ράις, Βιτίνια, Κβαρατσχέλια - Ντεμπελέ, Κέιν

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1 May 31, 2026