Τα ξένα Μέσα αποθέωσαν την Παρί του Λουίς Ενρίκε για το δεύτερο διαδοχικό της Champions League.

Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και η back-to-back κατάκτηση του τροπαίου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης προκάλεσαν ντελίριο και στα ξένα Μέσα. Ο διεθνής Τύπος υποκλίθηκε στο επίτευγμα των Παριζιάνων και του Λουίς Ενρίκε, εστιάζοντας τόσο στον θρίαμβο του Ισπανού κόουτς και των παικτών του όσο και στο «μοιραίο» πέναλτι του αμυντικού της Άρσεναλ, Γκαμπριελ.

Στη Γαλλία, η L’Équipe κυκλοφόρησε σήμερα με τον τίτλο «Οι Ανίκητοι», φιλοξενώντας στο πρωτοσέλιδό της τους παίκτες της Παρί να πανηγυρίζουν έξαλλα μαζί με το κύπελλο.

Την ίδια στιγμή, τα βρετανικά Μέσα από μια διαφορετική οπτική προσπάθησαν να διαχειριστούν την απώλεια του τίτλου με... ανάμεικτα συναισθήματα. Η Sun στάθηκε στο πλευρό της Αρσεναλ, με τον τίτλο «Άδικο. Απλά άδικο» και τόνισε πως είναι άδικο το να δέχεται πυρά ο Γκαμπριέλ, που ήταν ο κορυφαίος των Κανονιέρηδων σε όλο το ματς.

Από την άλλη, η Sunday Telegraph χρησιμοποίησε πιο αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για μια «καταστροφική αστοχία» από πλευράς Γκαμπριέλ, αν και στάθηκε και στην πολύ ωραία στιγμή, όπου τον αγκάλιασε ο συμπατριώτης του Μαρκίνιος.

Στην Ιταλία, η Gazzetta dello Sport έδειξε μίλησε για ένα «σκληρό λάθος» από πλευράς Άρσεναλ, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του Λουίς Ενρίκε, τονίζοντας ότι έχει καταφέρει να φτιάξει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το αμερικανικό ESPN ανέφερε ότι «Η Παρί απλά έδειχνε να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, ωριμότητα και εμπειρία», υπογραμμίζοντας ότι ο Ισπανός τεχνικός μπήκε πλέον στο κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν στην τροπαιοθήκη τους τρία Champions League.

Τέλος, η Marca έγραψε ότι «Ο Λουίς Ενρίκε αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της Παρί», εξηγώντας ότι το κλαμπ ξεπέρασε εντελώς την αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ.