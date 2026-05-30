Η Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και με το τελικό 4-3 υπέρ της Άρσεναλ κατέκτησε το Champions League για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί τα σκήπτρα της στην Ευρώπη! Μετά από 120 λεπτά ισορροπίας απέναντι στην Άρσεναλ, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να κατακτήσουν το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της Βουδαπέστης.

Ένα ματς που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Γάλλοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι. Ο Νούνο Μέντες μπορεί να μην ευστόχησε στη δική του εκτέλεση, αλλά ήταν ο μοναδικός... Αντίθετα η Άρσεναλ είδε τόσο τον Έζε, όσο και τον Γκάμπριελ να μην βρίσκουν εστία, με το τελικό 4-3 να δίνει το τρόπαιο στην Παρί.