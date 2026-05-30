Τελικός Champions League 2026: Η διαδικασία των πέναλτι που χάρισε το τρόπαιο στην Παρί (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί τα σκήπτρα της στην Ευρώπη! Μετά από 120 λεπτά ισορροπίας απέναντι στην Άρσεναλ, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να κατακτήσουν το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της Βουδαπέστης.
Ένα ματς που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Γάλλοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι. Ο Νούνο Μέντες μπορεί να μην ευστόχησε στη δική του εκτέλεση, αλλά ήταν ο μοναδικός... Αντίθετα η Άρσεναλ είδε τόσο τον Έζε, όσο και τον Γκάμπριελ να μην βρίσκουν εστία, με το τελικό 4-3 να δίνει το τρόπαιο στην Παρί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.