Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με story στην ενέργεια του Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν να αγκαλιάσει τον Γκαμπριέλ της Άρσεναλ μετά το χαμένο πέναλτι.

Ο Γκαμπριέλ ήταν ο μοιραίος για την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι καθώς η εκτέλεση του κατέληξε αουτ και έδωσε τον τίτλο στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ίδιο να στέκεται απαρηγόρητος. Ωστόσο, ο Μαρκίνιος έκανε μία εντυπωσιακή κίνηση.

Por cierto: el gesto de Marquinhos es puro fútbol. Aquí me ha ganado para siempre. Capitán absoluto, habiendo ganado, ir corriendo hacia tu compatriota que ha fallado el último penalti.



TOP. pic.twitter.com/dAsR0krEgH May 30, 2026

Συγκεκριμένα ο έμπειρος στόπερ πήγε κατευθείαν να αγκαλιάσει τον συμπατριώτη του αντί να πανηγυρίσει και αυτό σχολιάστηκε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη με story στα social media.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φάση και έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου τονίζοντας πως πρόκειται για υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό.