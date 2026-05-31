Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το «καπέλο» στον Μαρκίνιος!

Νότης Χάλαρης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με story στην ενέργεια του Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν να αγκαλιάσει τον Γκαμπριέλ της Άρσεναλ μετά το χαμένο πέναλτι.

Ο Γκαμπριέλ ήταν ο μοιραίος για την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι καθώς η εκτέλεση του κατέληξε αουτ και έδωσε τον τίτλο στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ίδιο να στέκεται απαρηγόρητος. Ωστόσο, ο Μαρκίνιος έκανε μία εντυπωσιακή κίνηση.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος στόπερ πήγε κατευθείαν να αγκαλιάσει τον συμπατριώτη του αντί να πανηγυρίσει και αυτό σχολιάστηκε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη με story στα social media.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φάση και έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου τονίζοντας πως πρόκειται για υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

