Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το «καπέλο» στον Μαρκίνιος!
Ο Γκαμπριέλ ήταν ο μοιραίος για την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι καθώς η εκτέλεση του κατέληξε αουτ και έδωσε τον τίτλο στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ίδιο να στέκεται απαρηγόρητος. Ωστόσο, ο Μαρκίνιος έκανε μία εντυπωσιακή κίνηση.
Por cierto: el gesto de Marquinhos es puro fútbol. Aquí me ha ganado para siempre. Capitán absoluto, habiendo ganado, ir corriendo hacia tu compatriota que ha fallado el último penalti.
TOP. pic.twitter.com/dAsR0krEgH— Adrià Jiménez Muñoz (@adriaJM8) May 30, 2026
Συγκεκριμένα ο έμπειρος στόπερ πήγε κατευθείαν να αγκαλιάσει τον συμπατριώτη του αντί να πανηγυρίσει και αυτό σχολιάστηκε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη με story στα social media.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φάση και έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου τονίζοντας πως πρόκειται για υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό.
