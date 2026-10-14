Βαθμολογία Champions League: Τρεις ομάδες το απόλυτο - Πού βρίσκεται η ΑΕΚ
Το πρώτο σκέλος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τις Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Άρσεναλ να είναι οι μοναδικές, για την ώρα, ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο με 2/2 νίκες.
Από την άλλη, δίχως βαθμό παραμένουν μετά και από το δεύτερο ματς τους στη διοργάνωση οι Γαλατάσαραϊ, Λιλ, Νάπολι, Σλάβια Πράγας και Ίντερ. Η δε ΑΕΚ, που το βράδυ της Τετάρτης (14/10) θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι αυτή τη στιγμή 17η.
Η βαθμολογία
- Μπαρτσελόνα 6 (9-2)
- Σπόρτινγκ 6 (5-1)
- Άρσεναλ 6 (4-0)
- Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3)
- Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
- Κόμο 3 (4-1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2)
- Στουτγκάρδη 3 (3-1)
- Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
- Βιγιαρεάλ 3 (5-4)
- Άστον Βίλα 3 (3-2)
- Μπέτις 3 (3-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2)
- Ντόρτμουντ 3 (3-2)
- Λίβερπουλ 3 (2-1)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Κλαμπ Μπριζ 3 (6-6)
- Λανς 3 (3-4)
- Λειψία 3 (2-4)
- Σαμπάχ 3 (2-4)
- Ρόμα 1 (1-1)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1)
- Φενέρμπαχτσε 1 (1-1)
- PSV Αϊντχόφεν 1 (1-2)
- Βίκινγκ 1 (4-6)
- ΛΑΣΚ 0 (0-1)
- Ίντερ 0 (4-6)
- Πόρτο 0 (0-2)
- Σλάβια Πράγας 0 (2-5)
- Νάπολι 0 (1-4)
- Λιλ 0 (2-6)
- Φέγενορντ 0 (1-5)
- Γαλατασαράι 0 (2-7)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
- Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-5)
Αποτελέσματα
13/10/2026
19:45 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2
19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0
22:00 Άρσεναλ – Λιλ 3-0
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0
22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα 1-4
22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ 3-4
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1
14/10/2026
19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη
3η αγωνιστική
20/10/2026
19:45 Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας
19:45 Σαμπάχ - Ντόρτμουντ
22:00 Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας
22:00 Πόρτο - Αϊντχόφεν
22:00 Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ
22:00 Νάπολι - Μπόντο
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα
22:00 Στουτγκάρδη - Ατλέτικο
21/10/2026
19:45 Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
19:45 Λιλ - Γαλατασαράι
22:00 Άστον Βίλα - Βίκινγκ
22:00 Μπάγερν - Άρσεναλ
22:00 Μπέτις - Φέγενορντ
22:00 Μπριζ - Λανς
22:00 Ίντερ - Σαχτάρ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία
22:00 Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ
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