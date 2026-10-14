Βαθμολογία Champions League: Τρεις ομάδες το απόλυτο - Πού βρίσκεται η ΑΕΚ

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης (13/10).

Το πρώτο σκέλος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τις Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Άρσεναλ να είναι οι μοναδικές, για την ώρα, ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο με 2/2 νίκες.

Από την άλλη, δίχως βαθμό παραμένουν μετά και από το δεύτερο ματς τους στη διοργάνωση οι Γαλατάσαραϊ, Λιλ, Νάπολι, Σλάβια Πράγας και Ίντερ. Η δε ΑΕΚ, που το βράδυ της Τετάρτης (14/10) θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι αυτή τη στιγμή 17η.

Η βαθμολογία

Μπαρτσελόνα 6 (9-2) Σπόρτινγκ 6 (5-1) Άρσεναλ 6 (4-0) Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3) Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Κόμο 3 (4-1) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Βιγιαρεάλ 3 (5-4) Άστον Βίλα 3 (3-2) Μπέτις 3 (3-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Κλαμπ Μπριζ 3 (6-6) Λανς 3 (3-4) Λειψία 3 (2-4) Σαμπάχ 3 (2-4) Ρόμα 1 (1-1) Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1) Φενέρμπαχτσε 1 (1-1) PSV Αϊντχόφεν 1 (1-2) Βίκινγκ 1 (4-6) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Ίντερ 0 (4-6) Πόρτο 0 (0-2) Σλάβια Πράγας 0 (2-5) Νάπολι 0 (1-4) Λιλ 0 (2-6) Φέγενορντ 0 (1-5) Γαλατασαράι 0 (2-7) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-5)