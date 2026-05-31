Το... μεγαλείο του Μαρκίνιος: Πήγε κατευθείαν να αγκαλιάσει τον Γκαμπριέλ της Άρσεναλ για το χαμένο πέναλτι

Μια συγκινητική κίνηση έκανε ο αρχηγός της Παρί Σαν Ζερμέν, Μαρκίνιος, ο οποίος πήγε κατευθείαν να αγκαλιάσει τον συμπατριώτη του Γκαμπριέλ μετά το χαμένο πέναλτι.

Η Παρί Σαν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καθώς νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι την Άρσεναλ για τον τελικό του Champions League στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Ο Γκαμπριέλ ήταν ο... μοιραίος στην «ρώσικη ρουλέτα» για τους Λονδρέζους, στέλνοντας την μπάλα άουτ και ταυτόχρονα τους παίκτες και τους φίλους της Παρί στα... ουράνια. Ωστόσο μία εικόνα έκλεψε την παράσταση.

Αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι και παρά τους έντονους πανηγυρισμούς από τους ανθρώπους των Γάλλων, ο Μαρκίνιος έκανε μία άκρως συγκινητική κίνηση καθώς πήγε κατευθείαν στον συμπατριώτη του που αστόχησε από τα έντεκα βήματα και τον αγκάλιασε.

Μάλιστα πήγε πρώτος από τους... συμπαίκτες του, λέγοντας του κάτι, ενώ να θυμίσουμε πως αμφότεροι βρίσκονται στους επιλογές του Αντσελότι για το Μουντιάλ και δεν αποκλείεται να είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.