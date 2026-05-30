Άσχημες εικόνες στο Παρίσι, με επεισόδια να ξεσπούν μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μπορεί η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να αποτελεί αφορμή για γιορτή στο Παρίσι, εντούτοις για την ώρα η κατάσταση είναι δύσκολη, με επεισόδια να ξεσπούν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς, με την αστυνομία να επεμβαίνει όταν οπαδοί επιχείρησαν αν εισβάλουν στο Παρκ Ντε Πρενς, όπου μεταδιδόταν ο τελικός, με τις επόμενες ώρες να φέρνουν εκτράχυνση της κατάστασης. Άγνωστοι χρησιμοποίησαν... πατίνια προκειμένου να κλείσουν δρόμους, ενώ αλλού έβαλαν φωτιές, με τις αρχές να προβαίνουν σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις ταραξιών.

Σύμφωνα με την Parisien, υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε έξι οχήματα και δύο καταστήματα, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των ταραχών. Την ίδια ώρα, η συγκέντρωση μεγάλου όγκου οπαδών που θέλουν να πανηγυρίσουν, έχει προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση των ΜΜΜ.