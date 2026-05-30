Παραλίγο γκάφα από τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, που ξέχασε τον Μαρκίνιος και πήγε να δώσει το τρόπαιο του Champions League στον Ντεμπελέ.

Τι κι αν είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα μόλις έναν χρόνο πριν; Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν πήγε να τα κάνει μούσκεμα, καθώς λίγο έλειψε να δώσει το τρόπαιο του Champions League σε λάθος παίκτη!

Βλέπετε, ο πρόεδρος της UEFA έδωσε το μετάλλιο στον σκόρερ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, εντούτοις ξέχασε ότι ακολουθούσε ο Μαρκίνιος και επιχείρησε να δώσει την κούπα στον Γάλλο. Εκείνος του υπέδειξε ότι ακολουθούσε ο Βραζιλιάνος, με τον Σλοβένο να... πετάγεται μόλις αντιλήφθηκε την παρ' ολίγον γκάφα του! Όχι ότι θα τον παρεξηγούσαν βέβαια οι Παριζιάνοι με τη χαρά που είχαν...