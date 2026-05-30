Ένταση και συλλήψεις σημειώθηκαν έξω από το Παρκ ντε Πρενς κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League.

Την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν μάχεται για το δεύτερο συνεχόμενο Champions League, οπαδοί της προκάλεσαν αναστάτωση στο Παρίσι. Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, υποστηρικτές της ομάδας του Λουίς Ενρίκε επιχείρησαν να εισβάλουν στο γήπεδο της Παρί όπου μεταδίδεται ο τελικός, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να πραγματοποιεί δέκα συλλήψεις.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media απεικονίζουν στιγμές χάους στα πέριξ του Παρκ Ντε Πρενς, με χιλιάδες οπαδούς των Παριζιάνων να έχουν γεμίσει τους δρόμους και την κατάσταση να δείχνει έκρυθμη.

Tensions autour du Parc des Princes pendant la finale de Ligue des Champions.



Les policiers pris à parti suite à une tentative d’interpellation.#PSGARS pic.twitter.com/PkCZaBIb7M — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026