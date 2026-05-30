Τελικός Champions League 2026: Ένταση και συλλήψεις στο Παρίσι
Την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν μάχεται για το δεύτερο συνεχόμενο Champions League, οπαδοί της προκάλεσαν αναστάτωση στο Παρίσι. Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, υποστηρικτές της ομάδας του Λουίς Ενρίκε επιχείρησαν να εισβάλουν στο γήπεδο της Παρί όπου μεταδίδεται ο τελικός, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να πραγματοποιεί δέκα συλλήψεις.
Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media απεικονίζουν στιγμές χάους στα πέριξ του Παρκ Ντε Πρενς, με χιλιάδες οπαδούς των Παριζιάνων να έχουν γεμίσει τους δρόμους και την κατάσταση να δείχνει έκρυθμη.
Tensions autour du Parc des Princes pendant la finale de Ligue des Champions.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Les policiers pris à parti suite à une tentative d'interpellation.#PSGARS
🚨 Premières tensions au Parc des Princes avec un mouvement de foule.— Actu Foot (@ActuFoot_) May 30, 2026
