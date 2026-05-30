Τελικός Champions League 2026: Πού θα δείτε το Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ
Η ώρα για να μάθουμε τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης στις διασυλλογικές διοργανώσεις έφτασε, καθώς απόψε (30/5) Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το Champions League στον τελικό της Βουδαπέστης.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας (μετά από 22 χρόνια) αντιμετωπίζουν τους εν δυνάμει κατόχους του τροπαίου, σε μια αναμέτρηση στην Puskas Arena που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1 αλλά και την ελεύθερη συχνότητα του MEGA.
