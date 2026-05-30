Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (30/5) τελικού για το φετινό Champions League μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Η ώρα για να μάθουμε τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης στις διασυλλογικές διοργανώσεις έφτασε, καθώς απόψε (30/5) Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το Champions League στον τελικό της Βουδαπέστης.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας (μετά από 22 χρόνια) αντιμετωπίζουν τους εν δυνάμει κατόχους του τροπαίου, σε μια αναμέτρηση στην Puskas Arena που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1 αλλά και την ελεύθερη συχνότητα του MEGA.