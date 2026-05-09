Champions League: Το φαβορί για το τρόπαιο σύμφωνα με το Football Meets Data
Σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, και συγκεκριμένα την 30η Μαϊου στις 19:00, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα μονομαχήσουν για το φετινό Champions League, στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.
Οι Παριζιάνοι με απόλυτο στόχο το back to back, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου, φαντάζουν το απόλυτο φαβορί, κόντρα στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα που φτάνει σε τελικό 20 χρόνια μετά.
Ωστόσο, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης του Football Meets Data, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ο υπερυπολογιστής που αναλύει δεδομένα και στατιστικά ναι μεν έχρισε φαβορί την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, όχι όμως με τεράστια διαφορά.
Συγκεκριμένα, η PSG συγκεντρώνει το 53.8%, έναντι του 46.2% των «κανονιέρηδων» για το ποιος θα σηκώσει την κούπα με τα... μεγάλα αυτιά.
