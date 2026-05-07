Άρσεναλ: Το στατιστικό που «μαρτυράει» την κατάκτηση του Champions League

Η παρουσία του τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Κέπα Αριζαμπαλάγκα, στον τελικό του Champions League, μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση του τροπαίου από τους «κανονιέρηδες».

Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, αφού επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά, με συνολικό σκορ 2-1 (1-1 στο «Μετροπολιτάνο», 1-0 στο «Emirates»).

Το ενδιαφέρον είναι πως, για τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα των «κανονιέρηδων», Κέπα Αριζαμπαλάγκα, αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε μόλις σε πέντε χρόνια και ο καθένας μάλιστα με διαφορετική ομάδα, έχοντας ποσοστό επιτυχίας 100% στους δύο προηγούμενους.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός κίπερ, έχει κατακτήσει το Champions League το 2021 με την Τσέλσι, αλλά και το 2024 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας και στους δυο αναπληρωματικός, ένω και φέτος στην Άρσεναλ κατέχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο, ένα στατιστικό που μπορεί να «μαρτυράει» την κατάκτηση του τροπαίου από τους Λονδρέζους.

Kepa could really win the Champions League a third time 😮 pic.twitter.com/5uKtei7NtI May 6, 2026

Σε περίπτωση που η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κατακτήσει εν τέλει τον τίτλο, ο Κέπα θα μπορούσε να ισοφαρίσει ένα σπάνιο ρεκόρ που κατέχει μόνο ο Κλάρενς Ζέεντορφ (Άγιαξ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν) και να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που έχει κερδίσει το Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες.