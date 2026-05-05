Με γκολ του Σάκα στο 45', η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και περιμένει Παρί Σεν Ζερμέν ή Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 χρόνια, η Άρσεναλ θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League! Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επιβλήθηκε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης εντός έδρας και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει Παρί Σεν Ζερμέν ή Μπάγερν Μονάχου.

Η πρώτη αξιόλογη φάση ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Άλβαρες να στέλνει άουτ την μπάλα μέσα από την περιοχή στο όγδοο λεπτό, ενώ στο 11', ο Ράις πρόλαβε τον Σιμεόνε μετά το γύρισμα του Γκριεζμάν. Στο 19' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τους Κανονιέρηδες, με το μακρινό σουτ του Γκάμπριελ να περνά εκτός εστίας.

Για αρκετή ώρα δεν είδαμε κάποια άλλη σημαντική φάση και, ενώ όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ αλλά και τελική προσπάθεια στην εστία, στο 45' ήρθε ο Σάκα να διαταράξει τις ισορροπίες! Ο Τροσάρ έκανε το σουτ από τα αριστερά και ο Όμπλακ απέκρουσε, με τον Άγγλο να παίρνει το ριμπάουντ εξ επαφής και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το λονδρέζικο 1-0 στο 45ο λεπτό.

Οι Ροχιμπλάνκος άγγιξαν την ισοφάριση στο 51', όταν μετά από λάθος στην άμυνα της Άρσεναλ, ο Σιμεόνε πέρασε τον Ράγια αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει μετά την παρέμβαση του Γκάμπριελ. Στο 56', η Ατλέτικο απείλησε εκ νέου, με τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ να αποκρούει το σουτ του Γκριεζμάν.

Ο Όντεγκααρντ έψαξε το γκολ με το που μπήκε στο ματς αλλά το σουτ που επιχείρησε στο 60' πέρασε ψηλά άουτ, με τον Γιόκερες να αστοχεί από πλεονεκτική θέση πέντε λεπτά αργότερα μετά την μπαλιά του Ινκάπιε. Ο Ράγια μπλόκαρε εύκολα το αδύναμο σουτ του Γιορέντε στο 81', με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τους Κανονιέρηδες να παίρνουν τη μεγάλη πρόκριση!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (58' Ινκάπιε) - Ράις, Λιούις-Σκέλι (74' Θουμπιμέντι) - Σάκα (58' Μαντουέκε), Έζε (58' Όντεγκααρντ), Τροσάρ (83' Μαρτινέλι) - Γιόκερες

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ - Πουμπίλ, Λε Νορμάν (57' Σόρλοθ), Χάντσκο, Ρουτζέρι - Σιμεόνε (57' Καρντόσο), Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν (57' Μολίνα) - Γκριεζμάν (66' Μπαένα), Άλβαρες (67' Αλμάδα)