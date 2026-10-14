Για μια θέση στους «8» ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στο Masters της Σαγκάης, όπου ετοιμάζεται για μια ακόμη σπουδαία μονομαχία στη φάση των «16» απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ (13:00).

Ο Έλληνας πρωταθλητής στοχεύει να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο ATP 1000 επί κινεζικού εδάφους.

Στους προηγούμενους γύρους στη Σαγκάη, ο Τσιτσιπάς επικράτησε αρχικά του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ (6-3, 7-5) και στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ (6-3, 6-4) σε 88 λεπτά.

Στη φάση των «32», βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Τέιλορ Φριτζ (3-6), αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά κατακτώντας τα επόμενα δύο σετ με 7-5 και 6-3, παίρνοντας μια μεγάλη πρόκριση κόντρα στο Νο12 του ταμπλό.

Σειρά έχει η μονομαχία με τον Μεντβέντεφ με φόντο τα προημιτελικά και η νίκη-πρόκριση του Τσιτσιπά είναι στο δελεαστικό 3.17. Οι αναμετρήσεις του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Έλληνας τενίστας θέλει να ξεπεράσει την καλύτερη παρουσία που έχει καταγράψει στη Σαγκάη, όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά το 2019.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος —που είχε κατακτήσει τον τίτλο εκείνη τη χρονιά— προκρίθηκε στους «16» επικρατώντας του Ντάλιμπορ Σβρτσίνα με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και παρότι διατηρεί το προβάδισμα στη συνολική προϊστορία με 10-5 νίκες, ο Τσιτσιπάς επικράτησε στη μοναδική φετινή τους συνάντηση στη Ντόχα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και

επιδιώκει να διπλασιάσει τις επιτυχίες του απέναντί του.

Το μόνο… αναμενόμενο είναι πως θα δούμε αρκετά games και τα Over 22.5 στην αναμέτρηση είναι στο 1.78.

Ο νικητής του ζευγαριού θα διασταυρώσει τα ξίφη του στα προημιτελικά με τον νικητή της μάχης ανάμεσα στον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς, ο οποίος έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Κάρλος Αλκαράθ, και τον Αμερικανό Τόμι Πολ.

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