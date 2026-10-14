«Κιτρινόμαυρη»…παράνοια για το διπλό!

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι έτοιμοι για μία έντονη εβδομάδα στην Αγγλία καθώς θα παραμείνουν στο Νησί, ενόψει και του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι σε έξι ημέρες.

Γι’ αυτό αναβλήθηκε και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη Super League, προκειμένου η ομάδα να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Η νίκη άλλωστε στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ, έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση και στην ΑΕΚ στοχεύει να «χτίσει» ακόμα παραπάνω.

H Ένωση με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό της θέλει τη νίκη και το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.65 στη Novibet.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα για να δει αν μπορεί να τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Όπως και να έχει, ο Ούγγρος δεν θα πάρει θέση βασικού και το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος θα αποτελέσει τον κύριο αποδέκτη των επιθέσεων της ΑΕΚ και το να σκοράρει βρίσκεται σε απόδοση 2.40 στη Novibet.

Η ΑΕΚ με «όπλο» τις στατικές φάσεις, επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ το Σάββατο (10/10) για το πρωτάθλημα και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στον ένα βαθμό. Όλη η συγκέντρωση της ομάδας όμως βρίσκεται για την ώρα στο ChampionsLeague και στο πώς θα φύγει αλώβητη από την Αγγλία.

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Όσον αφορά τη Σαχτάρ, η ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Αϊντχόφεν θεωρήθηκε θετικό αποτέλεσμα ενώ στο πρωτάθλημα μετράει επτά νίκες και μία ισοπαλία. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο, υπάρχει μία αναστάτωση σχετικά με το μέλλον του Αρντά Τουράν. Η τούρκικη ομοσπονδία θέλει τον τεχνικό του Σαχτάρ για αντικαταστάτη του Μοντέλα, ο ίδιος όμως φαίνεται ότι θα παραμείνει πιστός στον ουκρανικό σύλλογο εκτός και αν αναλάβει και τις δύο θέσεις.

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