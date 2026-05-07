Η τρομερή σύμπτωση με την Άρσεναλ και την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Η τρομερή σύμπτωση με την Άρσεναλ και την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Η τρομερή σύμπτωση με την Άρσεναλ και την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

bet365

Μία... τρέλη σύμπτωση υπάρχει ανάμεσα στις ταινίες «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και τις φορές που η Άρσεναλ έφτασε σε τελικούς Champions League.

Ο κόσμος του σινέμα με τον κόσμο του ποδοσφαίρου φαίνεται να έχουν ευθυγραμμιστεί για ακόμη μία φορά μέσα στο 2026, αλλά με έναν αρκετά... παράδοξο τρόπο. Πιο συγεκριμένα φέτος η Άρσεναλ έφτασε στον τελικό του Champions League μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της, 20 χρόνια μέτα τον πρώτο.

Το... «τρελό» είναι πως και τις δυο φορές που οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ντεμπούτο η ίδια ταινία.

Αναλυτικότερα, το 2006 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «Ο Διάβολος Φοράει Prada», ενώ στις 30 Απριλίου του 2026, δύο δεκαετίες αργότερα, βγήκε το sequel. Η σύμπτωση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και καρμική, αφου η πρωταγωνίστρια των ταινιών, Αν Χάθαγουεϊ, είναι φανατική οπαδός των «κανονιέρηδων», κάτι που έχει δηλώσει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις της στο παρελθόν.

 

Μάλιστα, στη πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, η ηθοποίος που ενσαρκώνει την Άντι Σακς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, κρατώντας στον ώμο της τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου.

Για την ιστορία το 2006, όταν έγινε η προβολή της πρώτης ταινίας οι «κανονιέρηδες» αντιμετώπισαν τη Μπαρτσελόνα, όπου και ηττήθηκαν με 2-1. Φέτος θα αντιμετωπίσουν τη Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε και μένει να δούμε αν η ιστορία θα επαναληφθεί.

Το ερώτημα που προκύπτει αρκετά συχνά είναι το γιατί η Αν Χάθαγουεϊ υποστηρίζει το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξη της όλα άρχισαν την εποχή των «Invicibles» (Όταν δηλαδή η Άρσεναλ κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητη), με τον πατέρα της να είναι εκείνος που της ενστάλλαξε το πάθος και την αγάπη για την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. «Όταν κάποιος στο σπίτι αποφασίζει για μια ομάδα, όλοι την ακολουθούν», είχε τονίσει η ηθοποιός.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα