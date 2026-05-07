Η τρομερή σύμπτωση με την Άρσεναλ και την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Μία... τρέλη σύμπτωση υπάρχει ανάμεσα στις ταινίες «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και τις φορές που η Άρσεναλ έφτασε σε τελικούς Champions League.

Ο κόσμος του σινέμα με τον κόσμο του ποδοσφαίρου φαίνεται να έχουν ευθυγραμμιστεί για ακόμη μία φορά μέσα στο 2026, αλλά με έναν αρκετά... παράδοξο τρόπο. Πιο συγεκριμένα φέτος η Άρσεναλ έφτασε στον τελικό του Champions League μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της, 20 χρόνια μέτα τον πρώτο.

Το... «τρελό» είναι πως και τις δυο φορές που οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ντεμπούτο η ίδια ταινία.

Αναλυτικότερα, το 2006 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «Ο Διάβολος Φοράει Prada», ενώ στις 30 Απριλίου του 2026, δύο δεκαετίες αργότερα, βγήκε το sequel. Η σύμπτωση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και καρμική, αφου η πρωταγωνίστρια των ταινιών, Αν Χάθαγουεϊ, είναι φανατική οπαδός των «κανονιέρηδων», κάτι που έχει δηλώσει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις της στο παρελθόν.

Em 2006, “O Diabo Veste Prada” é lançado e o Arsenal chega na final da Champions League.



Em 2026, “O Diabo Veste Prada 2” é lançado e o Arsenal chega na final da Champions League.



E o mais inacreditável: a protagonista do filme, Anne Hathaway, é torcedora fanática do clube! pic.twitter.com/Sjl0SLPLdT — Curiosidades da Bola - PIETRO👶 (@curiosidadesdb) May 6, 2026

Μάλιστα, στη πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, η ηθοποίος που ενσαρκώνει την Άντι Σακς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, κρατώντας στον ώμο της τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου.

🚨 Anne Hathaway with an Arsenal shirt at The Devil Wears Prada 2 premiere in London! 😅 pic.twitter.com/24I6wMRtAH — CaughtOffside (@caughtoffside) April 24, 2026

Για την ιστορία το 2006, όταν έγινε η προβολή της πρώτης ταινίας οι «κανονιέρηδες» αντιμετώπισαν τη Μπαρτσελόνα, όπου και ηττήθηκαν με 2-1. Φέτος θα αντιμετωπίσουν τη Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε και μένει να δούμε αν η ιστορία θα επαναληφθεί.

COINCIDÊNCIA? ACHO QUE NÃO! 😜⚽🎥 A última vez que o Arsenal chegou a uma final de Champions League foi em 2006, ano em que foi lançado O Diabo Veste Prada. Vinte anos depois, os Gunners voltam à decisão da competição justamente no ano em que O Diabo Veste Prada 2 estreia nos… pic.twitter.com/Wojvmq7pt1 May 6, 2026

Το ερώτημα που προκύπτει αρκετά συχνά είναι το γιατί η Αν Χάθαγουεϊ υποστηρίζει το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξη της όλα άρχισαν την εποχή των «Invicibles» (Όταν δηλαδή η Άρσεναλ κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητη), με τον πατέρα της να είναι εκείνος που της ενστάλλαξε το πάθος και την αγάπη για την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. «Όταν κάποιος στο σπίτι αποφασίζει για μια ομάδα, όλοι την ακολουθούν», είχε τονίσει η ηθοποιός.