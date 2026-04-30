Ατλέτικο - Άρσεναλ: Ο Γουάιτ πάτησε το σήμα και ο Σιμεόνε τον έσπρωξε (vid)!
Γεμάτο ένταση και αιχμές κατά της διαιτησίας ολοκληρώθηκε το πρώτο ματς των ημιτελικών του Champions League μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (29/4).
Το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά ενόψει του επαναληπτικού την επόμενη Τρίτη (5/5), ωστόσο τα... ευτράπελα δεν έλειψαν, αφού στο φινάλε του ματς υπήρξε μίνι σύρραξη στη φυσούνα του «Μετροπολιτάνο».
Αιτία ήταν η κίνηση του Μπεν Γουάιτ να... πατήσει κανονικά πάνω στο σήμα των Ροχιμπλάνκος, κάτι που ο Ντιέγκο Σιμεόνε έλαβε ως προσβολή για την ομάδα του, με αποτέλεσμα να μην αντιδράσει και τόσο ψύχραιμα. Γνωστός για το ταπεραμέντο του ο Αργεντίνος τεχνικός εκνευρίστηκε και κατευθύνθηκε αμέσως προς τον αμυντικό των Λονδρέζων, ζητώντας του τον λόγο και σπρώχνοντάς τον ελαφρά.
Ωστόσο, οι ψυχραιμότεροι έβαλαν «στοπ» και η κατάσταση δεν ξέφυγε.
BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026
On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️
Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ
