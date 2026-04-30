Ένταση προκλήθηκε στο φινάλε του Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ, με τον Μπεν Γουάιτ να πατάει το σήμα των γηπεδούχων και τον Τσόλο Σιμεόνε να τον σπρώχνει!

Γεμάτο ένταση και αιχμές κατά της διαιτησίας ολοκληρώθηκε το πρώτο ματς των ημιτελικών του Champions League μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (29/4).

Το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά ενόψει του επαναληπτικού την επόμενη Τρίτη (5/5), ωστόσο τα... ευτράπελα δεν έλειψαν, αφού στο φινάλε του ματς υπήρξε μίνι σύρραξη στη φυσούνα του «Μετροπολιτάνο».

Αιτία ήταν η κίνηση του Μπεν Γουάιτ να... πατήσει κανονικά πάνω στο σήμα των Ροχιμπλάνκος, κάτι που ο Ντιέγκο Σιμεόνε έλαβε ως προσβολή για την ομάδα του, με αποτέλεσμα να μην αντιδράσει και τόσο ψύχραιμα. Γνωστός για το ταπεραμέντο του ο Αργεντίνος τεχνικός εκνευρίστηκε και κατευθύνθηκε αμέσως προς τον αμυντικό των Λονδρέζων, ζητώντας του τον λόγο και σπρώχνοντάς τον ελαφρά.

Ωστόσο, οι ψυχραιμότεροι έβαλαν «στοπ» και η κατάσταση δεν ξέφυγε.