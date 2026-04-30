Το Football Meets Data παρουσιάζει το πιθανότερο ζευγάρι για τον φετινό τελικό του Champions League.

Τα πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Champions League ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αφού το βράδυ της Τετάρτης (29/4) έλαβε χώρα και η αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Είχε φυσικά προηγηθεί την Τρίτη το ματς-έπος στο Παρίσι, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το... διαστημικό 5-4 της Μπάγερν Μονάχου, παρότι είχε βρεθεί να προηγείται ακόμη και με 5-2.

Πλέον, όλοι περιμένουν τις ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να παρουσιάζει το πιθανότερο ζευγάρι για τον φετινό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 30 Μαϊου.

Σύμφωνα λοιπόν με τον αλγόριθμο, το Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, ήτοι το 47.1%. Ακολουθεί με 34.5% το Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου. Φαίνεται λοιπόν πως ο υπερυπολογιστής έχει... δεδομένη την πρόκριση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, παρότι οι Λονδρέζοι δεν έχουν καν προβάδισμα πρόκρισης.

Με 10.3% έχουμε το Ατλέτικο Μαδρίτης - Παρί Σεν Ζερμέν ενώ 8.1% συγκεντρώνει το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου.