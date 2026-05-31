Ο Μικέλ Αρτέτα θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Άρσεναλ, λίγο μετά τον χαμένο τελικό Champions League των «κανονιέρηδων».

Παρά την ήττα στον τελικό του Champions League στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν, οι παίκτες της Άρσεναλ θα παρελάσουν κανονικά στο Λονδίνο την Κυριακή (31/05), όπου θα επιδείξουν το τρόπαιο της Premier League, το μοναδικό που κατέκτησαν φέτος.

Ο Μίκελ Αρτέτα σε δηλώσεις του μετά τον χαμένο τελικό, μίλησε για όσα σκοπεύει να πει στους οπαδούς των «κανονιέρηδων», μετά την επιστροφή της ομάδας από τη Βουδαπέστη στο Λονδίνο.

«Αναφορικά με τον κόσμο, ξέρω ήδη πώς νιώθει η ομάδα γι' αυτούς. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την υποστήριξη που μας έχουν προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, σε δύσκολες στιγμές, όπως ήταν μαζί μας, και ήταν πραγματική χαρά να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια».

«Πονάει, πονάει πολύ που δεν κέρδισαν, γιατί δεν μπορώ καν να φανταστώ τι θα είχε συμβεί (αν κερδίζαμε). Όλοι είχαμε μια τεράστια επιθυμία να το κερδίσουμε και αύριο θα είναι σίγουρα μια όμορφη μέρα».