Μέλη της Άρσεναλ τσέκαραν το ύψος του γκαζόν στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην UEFA.

Ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ στο «Metropolitano» ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1), ωστόσο λίγο πριν τη σέντρα είχε προηγηθεί αναστάτωση στο στρατόπεδο των φιλοξενούμενων. Οι Κανονιέρηδες φαίνεται πως υπέβαλαν επίσημο αίτημα στην UEFA ώστε να μετρηθεί το ύψους του γκαζόν στο γήπεδο των Ροχιμπλάνκος.

Άτομα από το προσωπικό των Άγγλων με μια πρώτη βόλτα που έκαναν στον αγωνιστικό χώρο εξέφρασαν παράπονα σχετικά με το ότι το χορτάρι ήταν υπερβολικά ψηλό.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, οι άνθρωποι της Άρσεναλ φοβήθηκαν πως οι Μαδριλένοι θέλανε να χρησιμοποιήσουν ένα τέχνασμα για να δυσκολέψουν την κυκλοφορία της μπάλας.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες είχαν γίνει και στο παρελθόν από την Τότεναμ, αλλά και από την Μπαρτσελόνα, με τους παίκτες των Σπερς μάλιστα να γλιστρούν επανειλημμένα στον αγωνιστικό χώρο του «Metropolitano».

Ωστόσο, η UEFA επιβεβαίωσε πως το ύψος του γκαζόν ήταν 26 χιλιοστά, δηλαδή εντός των προβλεπόμενων ορίων που είναι από 21 έως 30 χιλιοστά.