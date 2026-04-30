Η φάση του 78ου λεπτού με το πέναλτι που δόθηκε και... ακυρώθηκε υπέρ της Άρσεναλ έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, με τον Μικέλ Αρτέτα να τονίζει πως πρόκειται για ξεκάθαρη παράβαση.

Ισοπαλία στα.... πέναλτι είχαμε το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στη Μαδρίτη, στον πρώτο ημιτελικό της Ατλέτικο με την Άρσεναλ για μια θέση στον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League.

Αμφότερες οι ομάδες σκόραραν από την άσπρη βούλα, με το τελικό 1-1 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο (5/5, 22:00) αλλά και πολλά παράπονα για τη διαιτησία του Ντάνι Μάκελι.

Ο Δανός ρέφερι «κατάφερε» να γίνει ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα, αφού η φάση του 78ου λεπτού έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά γενικότερα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ο λόγος είναι η επαφή του Νταβίντ Χάντσκο με το πόδι του Εμπερέτσι Έζε, με τον Μάκελι αμέσως να δείχνει το σημείο του πέναλτι, όμως εν τέλει να ακυρώνει την απόφαση μετά από χρήση VAR.

Εξέλιξη που έφερε την... έκρηξη του Μικέλ Αρτέτα στις δηλώσεις του μετά το ματς, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει πως υπάρχει καθαρή επαφή και παράβαση και αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο για το επίπεδο της διοργάνωσης.

«Αφού επέστρεψα στα αποδυτήρια, μίλησα με τα παιδιά και παρακολούθησα το πέναλτι, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό και ενοχλητικό, επειδή ήταν παράνομο και άλλαξε την εξέλιξη του αγώνα. Είμαι πολύ, πολύ αναστατωμένος. Όλη η αλληλουχία. Υπάρχει σαφής επαφή. Εσύ παίρνεις την απόφαση, δεν μπορείς να την ανατρέψεις όταν πρέπει να την κοιτάξεις 13 φορές. Είναι εντελώς απαράδεκτο σε αυτό το επίπεδο. Είναι λάθος απόφαση».