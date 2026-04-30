Ατλέτικο και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League, με την Ατλέτι να ανησυχεί για τον Άλβαρες και την Άρσεναλ να παραμένει αήττητη.

Το 1-1 ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό του Λονδίνου σε μία εβδομάδα (05/05, 22:00), όπου θα ξεκαθαρίσει το... τοπίο για το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης, στις 30/05.

Ο πρώτος ημιτελικός είχε δύο όψεις. Τους πιο επιθετικούς Κανονιέρηδες του πρώτου ημιχρόνου και τους κυριαρχικούς Ροχιμπλάνκος του δευτέρου μέρους. Παράγοντας και ακρογωνιαίος λίθος για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν ήταν άλλος από τον σπουδαίο Χούλιαν Άλβαρες, με τον 26χρονο Αργεντινό επιθετικό να κάνει ένα απίστευτα πληθωρικό παιχνίδι για τους Μαδριλένους.

Δεν είναι μόνο το γκολ που σημείωσε με πέναλτι στο 56ο λεπτό, σε μια «φωτοβολίδα» που άφησε... όρθιο τον Ράγια, είναι η μαχητικότητα, το πείσμα, η οργάνωση του παιχνιδιού, η ηγετική φυσιογνωμία του και η μόνιμη εστία απειλής για την ομάδα του Αρτέτα. Ο Άλβαρες έκανε έναν ημιτελικό καριέρας στον οποίο βοήθησε απίστευτα την Ατλέτι, αλλά επιβράβευσε και ο ίδιος τον εαυτό του, σημειώνοντας ρεκόρ. Έγινε ο δεύτερος Αργεντινός παίκτης μετά τον «θρυλικό» Λιονέλ Μέσι, που πετυχαίνει 10 γκολ σε μια σεζόν στο Champions League, σε μια χρονιά που ούτως ή άλλως είναι αναγεννημένος.

Τη φετινή σεζόν σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έως τώρα, μετρά 20 γκολ και 9 ασίστ.

Το μοναδικό «μελανό σημείο» της τρομερής βραδιάς του Αργεντινού ήταν η αναγκαστική αλλαγή του, έπειτα από τη σύγκρουση με τον Έζε, ο οποίος προσγειώθηκε με το γόνατο στον αστράγαλο του παίκτη των Μαδριλένων. Στο στρατόπεδο της Ατλέτικο βρίσκονται σ'... αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση της υγείας του καλύτερου παίκτη του Τσόλο, ενόψει της ρεβάνς του Emirates.

Η Άρσεναλ το... βιολί της

Στον αντίποδα, η Άρσεναλ μπορεί να μην κέρδισε, μπορεί να μην έπεισε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Gunners παρέμειναν αήττητοι για 13ο συνεχόμενο ματς στο φετινό Champions League, αφού μετρούν 10 νίκες και τρεις ισοπαλίες, με 28 γκολ ενεργητικό και μόλις έξι παθητικό.

Η αρμάδα του Αρτέτα είναι ένα... βήμα πριν τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της στον θεσμό (το 2006 ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα) και μπορεί να μην έχει... μαγνητίσει με το ποδόσφαιρό της, ωστόσο διακρίνεται για τον κυνισμό, τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την πειθαρχία σε όλες τις γραμμές του παιχνιδιού της.

Την ερχόμενη εβδομάδα το ποδοσφαιρικό... κάρμα θα κρίνει εάν οι Κανονιέρηδες θα φτάσουν στον τελικό της Βουδαπέστης, όπως και να έχει όμως πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα για τους Λονδρέζους.

Η φετινή -έως τώρα- πορεία της Άρσεναλ στο Champions League: