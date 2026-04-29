Ο «ασταμάτητος» Κέιν έσπασε το ρεκόρ του Τζέραρντ και έγραψε ιστορία στο Champions League

Με το γκολ του κόντρα στη Παρί Σεν Ζερμέν, ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία στο Champions League, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Στίβεν Τζέραρντ.

Η Μπάγερν Μονάχου ταξίδεψε χθες (28/04) στη Γαλλία για να αναμετρηθεί με τη Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των ημιτελικών του Champions League και μπορεί να μην τα καταφέρε, καθώς ηττήθηκε με 5-4, αλλά μας χάρισε ένα παιχνίδι-ραψωδία του επιθετικού ποδοσφαίρου.

Ένας από τους διακριθέντες για τους φιλοξενούμενους ήταν αδιαμφισβήτητα ο Χάρι Κέιν, ο οποίος σκόραρε ένα γκολ και «μοίρασε» την ασίστ για ακόμη ένα. Μάλιστα, το τέρμα που πέτυχε θεωρείται «ιστορικό», καθώς με αυτό έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι συνεχόμενα παιχνίδια Champions League, ξεπερώντας το ρεκόρ που κατείχε μέχρι πρότινος ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος το 2008 βρήκε δίχτυα σε πέντε συνεχόμενες αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 32χρόνος διεθνής σκόραρε στα ματς με τις Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αταλάντα εντός (στο εκτός δεν συμμετείχε), Ρεάλ Μαδρίτης (τόσο εντός, όσο και εκτός),αλλά και στο χθεσινό εκτός έδρας παιχνίδι με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Harry Kane is the first ever English player to score in six consecutive Champions League games.



◉ vs. USG (H)

◉ vs. PSV (A)

◉ vs. Atalanta (H)

◉ vs. Real Madrid (A)

◉ vs. Real Madrid (H)

◉ vs. PSG (A)



He breaks Steven Gerrard's record from 2008.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 April 28, 2026

Ο πρώην άσος της Τότεναμ έχει πετύχει 13 γκολ στη φετινή έκδοση του Champions League και βρίσκεται μόλις δύο πίσω από τον Κίλιαν Μπαπέ, ο οποίος σε 11 αγώνες πέτυχε 15 τέρματα. Συνολικά τη φετινή σεζόν «μετράει» 56 γκολ και 7 ασίστ σε 51 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα των Βαυαρών και με το Παγκόσμιο Κύπελλο να βρίσκεται προ των πυλών, το μόνο σίγουρο είναι πως τα γκολ του θα συνεχίζουν να αυξάνονται.