Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου... κέντησαν στο Παρκ ντε Πρενς, ωστόσο το τελικό 5-4 δεν ήταν το μεγαλύτερο που έχουμε δει σε ευρωπαϊκό ημιτελικό.

Η αλήθεια είναι πως όποιος παρακολουθεί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν περίμενε και ιδιαίτερα κλειστό ματς ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου. Μιλάμε για δύο από τις κορυφαίες ομάδες στον πλανήτη, με επιθετικές γραμμές που τρομάζουν κάθε άμυνα, όσο ποιοτική και αν είναι. Οι Βαυαροί, άλλωστε, κυνηγούν το απόλυτο ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο ευρωπαϊκό top-5...

Το κίνητρο, αναμενόμενα, στα ύψη. Από τη μία, οι Παριζιάνοι που θέλουν να αποδείξουν πως η περσινή τους... παρέλαση στο Champions League δεν ήταν πυροτέχνημα, από την άλλη οι Βαυαροί είναι κατά μία έννοια καταδικασμένοι να πρωταγωνιστούν και με πέντε χρόνια να έχουν περάσει από την τελευταία κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, υπάρχει δίψα για τη μεγάλη επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

PSG 5-4 BAY (70') - PARTIDO MEMORABLE DE LUIS DIAZ. Lo que le acaba de hacer a Marquinhos acabará en páginas solo aptas para adultos.



Tercer partido de semifinales de competiciones europeas con 9+ goles:



Rangers 3-6 Eintracht (Copa Europa, vuelta, 1960)

MTK 3-7 Valencia (Copa… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 28, 2026

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι το ασύλληπτο 5-4 του Παρκ ντε Πρενς θα αποτελούσε ρεκόρ για τα ημιτελικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η αλήθεια είναι πως ο αγώνας αυτός ήταν ο τρίτος με 9+ γκολ σύνολο σε τετράδα! Εξυπακούεται πως είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο από καταβολής Champions League, με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι τα επτά τέρματα στα ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 4-3 (2022), Λίβερπουλ-Ρόμα 5-2 (2018), Άγιαξ-Μπάγερν Μονάχου 5-2 (1995) και Ίντερ-Μπαρτσελόνα 4-3 στην παράταση (2025).

Αν πάμε πιο πίσω, θα βρούμε στο μακρινό 1960 έναν ημιτελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Τότε, οι Αετοί είχαν πάει άνετοι στη Γλασκόβη, καθώς είχαν διαλύσει με 6-1 τους Σκωτσέζους στον πρώτο αγώνα, ωστόσο αυτό δεν σήμαινε ότι θα παρουσιάζονταν αδιάφοροι και θα φιλοδωρούσαν εκ νέου με έξι γκολ τους Τζερς! Μόνο που αυτή τη φορά, θα δέχονταν τρία τέρματα, με το τελικό 6-3 στο Άιμπροξ να αποτελεί μέχρι πριν λίγες ώρες τον πιο παραγωγικό ημιτελικό στην ιστορία του θεσμού - με την Άιντραχτ δε να διασύρεται στον τελικό με 7-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης...

Υπάρχει πάντως ακόμα ένα ματς, το οποίο είχε γίνει δύο χρόνια αργότερα. Το Κύπελλο Εκθέσεων διεξαγόταν για τέταρτη χρονιά και μπορεί να αυτό να συν συνέβαινε υπό την αιγίδα της UEFA, ωστόσο θα αποτελούσε ως γνωστός προάγγελο του Κυπέλλου UEFA, που ουσιαστικά θα τον αντικαθιστούσε το 1971. Τη σεζόν 1961/62 λοιπόν, η μετέπειτα πρωταθλήτρια Βαλένθια αντάμωσε με τη ΜΤΚ στα ημιτελικά και μετά το εντός έδρας 3-0, διέλυσε τους Ούγγρους με 7-3 στη ρεβάνς της Βουδαπέστης. Τα δέκα γκολ που σημειώθηκαν σε εκείνον τον αγώνα παραμένουν ρεκόρ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν κάποιος θέλει να λάβει και την εν λόγω διοργάνωση υπόψιν.

Αξίζει, τέλος, να αναρωτηθούμε αν θα δούμε να σπάει το ρεκόρ για την πιο παραγωγική δυάδα αγώνων στα ημιτελικά του Champions League. Τα 13 τέρματα που σημειώθηκαν πέρυσι μεταξύ Ίντερ και Μπαρτσελόνα αλλά και ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρόμα το 2018 αποτελούν το ρεκόρ, με Παρί και Μπάγερν να χρειάζονται τέσσερα τέρματα αθροιστικά για να το ισοφαρίσουν. Σαφώς και οι δύο αντίπαλοι αναμένεται να παρουσιαστούν πιο προσεκτικοί την επόμενη εβδομάδα στο Μόναχο, εντούτοις έδειξαν τι είναι ικανοί να κάνουν. Και μπορούν, ενδεχομένως, να μας κάνουν να ξεχάσουμε μέχρι και τα ρεσιτάλ που μας χάρισαν δώδεκα μήνες πριν Νερατζούρι και Καταλανοί...