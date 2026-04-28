Σκληρό μέταλ στο Παρίσι! Παρί και Μπάγερν έγραψαν μια από τις κορυφαίες ραψωδίες του Champions League, με το 5-4 να αναδεικνύει ως κύριο νικητή το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Κυκλώστε την ημερομηνία διότι τέτοιο ματς θα κάνουμε καιρό να ξαναδούμε. Εκτός κι αν αυτές οι δυο απόλυτες μηχανές θεάματος σκαρφιστούν κάτι ξεχωριστό και για τη ρεβάνς του Μονάχου... Μέχρι τότε, το ματς του Παρισιού θα είναι το δικό τους δώρο προς τον Θεό του ποδοσφαίρου. Κι ας επικράτησε στο τέλος μόνο μια! Στον πιο παραγωγικό ημιτελικό στην ιστορία του Champions League, με εννιά γκολ, φρενήρη ρυθμό, συγκινήσεις, εναλλαγές, επιστροφές κι ανατροπές, η Παρί Σεν Ζερμέν λύγισε με 5-4 μια Μπάγερν από ατσάλι κι έκανε βήμα πρόκρισης για τον τελικό της Βουδαπέστης.

Football... bloody hell!

Το ματς μπλέχτηκε σε εξωφρενικό ρυθμό από την αρχή του και τα γκολ έπεφταν βροχή μέχρι το ημίχρονο που ολοκληρώθηκε με το χορταστικό 3-2 υπέρ των Παριζιάνων. Οι δυο ομάδες έπαιζαν ταχύτητα, με το πρώτο γκολ να ανοίγει ουσιαστικά τον ασκό του Αιόλου. Στο 16΄ συγκεκριμένα ο Λουίς Ντίας κέρδισε πέναλτι από τον Πάτσο, με τον Κέιν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-0. Στιγμές αργότερα ο Ολίσε άγγιξε το 2-0, αλλά ο Μαρκίνιος έδιωξε τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή κι έδωσε την ευκαιρία στην Παρί να ισοφαρίσει.

Aφού πρώτα ο Ντεμπελέ αστόχησε σε μοναδικό τετ-α-τετ στο 23΄, δευτερόλεπτα αργότερα ο Κβαρατσχέλια κινήθηκε υπέροχα μέσα στην περιοχή και με τρομερό σουτ στη γωνία ισοφάρισε σε 1-1. Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και οι δυο ομάδες έβρισκαν συνεχώς χώρους να απειλήσουν, με τη Μπάγερν να έχει δοκάρι στο 33΄από γύρισμα του Ολίσε στην περιοχή. Το 2-1 ωστόσο ανήκε στους Παριζιάνους. Λίγο μετά από άστοχο σουτ του Ντουέ που σημάδεψε εκατοστά δίπλα από το δοκάρι, ο Ζοάο Νέβες πήρε την κεφαλιά στο κόρνερ και έφερε τούμπα το ματς με εντυπωσιακό τρόπο στο 34΄.

Η Παρί έβρισκε συνεχώς κενά με αστραπιαίες αντεπιθέσεις, απείλησε ξανά στο 37΄με συρτό σουτ του Ντουέ, αλλά η Μπάγερν απάντησε σε 2-2. Στο 41΄ο δραστήριος Ολίσε βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ από το ύψος της νίκησε τον Σαφόνοφ που δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση. Όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα επέστρεφαν ισόπαλες στα αποδυτήρια, όμως στο 45΄+5΄η Παρί ανάκτησε το προβάδισμα. Έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ντέιβις, με τον Ντεμπελέ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 3-2.

«Oh là là» μια Παρί, ατσάλινη η Μπάγερν

Κι αν κάποιος νόμιζε πως οι δυο τους θα κατέβαζαν ρυθμούς στο β΄μέρος, έκανε τρομερό λάθος! Μόλις στο 56΄η μπάλα εμφανίστηκε ξανά στα δίχτυα της Μπάγερν, όταν ο Χακίμι έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον Κβαρατσχέλια που εκτέλεσε ανενόχλητος στην εστία του Νόιερ. Πάνω στη φόρα τους, οι γηπεδούχοι χτύπησαν ξανά δυο λεπτά αργότερα με σκόρερ ξανά τον Ντεμπελέ, ο οποίος άφησε άγαλμα τον Νόιερ με σουτ χαμηλά στη γωνία για το 5-2. Κάπου εκεί φάνηκε πως η πλάστιγγα είχε γείρει οριστικά υπέρ της ομάδας τους Λουίς Ενρίκε, όμως η Μπάγερν δεν είχε πετάξει λευκή πετσέτα.

Στο 65΄ο Ουπαμεκανό μείωσε με κεφαλιά από κοντά σε 5-3 από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ και τρία λεπτά αργότερα οι Βαυαροί ψαλίδισαν ξανά τη διαφορά στο γκολ. Ο Χάρι Κέιν έκανε εξαιρετική βαθιά μπαλιά για τον Λουίς Ντίας, ο οποίος κατέβασε άψογα τη μπάλα στην περιοχή κι εκτέλεσε τον Σαφόνοφ για να μειώσει σε 5-4. Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε σε φυσιολογικά επίπεδα, όμως το δράμα επικράτησε μέχρι το φινάλε. Στο 87΄ο Μαγιουλού άγγιξε το 6-4 σημαδεύοντας το δοκάρι με δυνατό σουτ, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα η άμυνα της Παρί απομάκρυνε πριν τη γραμμή την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Κίμιχ για να αποτρέψει το 5-5.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (84΄Λούκας Ερναντές) - Ζαϊρ-Εμερί (64΄Φαμπιάν Ρουίθ), Βιτίνια, Νέβες - Ντουέ (70΄Μπαρκολά), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (84΄Μαγιουλού)

Μπάγερν Μονάχου (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις (46΄Λάιμερ) - Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90΄+3΄Τζάκσον) - Ολίσε, Μουσιάλα (79΄Γκορέτσκα), Ντίας - Κέιν