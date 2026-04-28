Το Football Meets Data προβλέπει πως τη σεζόν 2026/27, θα έχουμε πέντε ελληνικές ομάδες σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μπορεί καλά καλά να μην έχει ολοκληρωθεί η σεζόν 2025/26, ωστόσο τα πράγματα δείχνουν ήδη ευοίωνα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά στην επόμενη χρονιά - θεωρητικά πάντα. Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ εξασφάλισε στους Κρητικούς μια ιστορική παρουσία σε league phase, με την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα να είναι η δεύτερη που επίσης θα είναι σίγουρη για το φθινόπωρο.

Το Football Meets Data αναφέρθηκε εξαρχής στη μεγάλη ευκαιρία που έχει η χώρα μας για 5/5 σε league phase τη σεζόν 2026/27, με την Ελλάδα να μην έχει καταφέρει να βάλει πέντε ομάδες στη βασική φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εδώ και 19 χρόνια. Σύμφωνα με το FMD, οι αριθμοί δείχνουν πως αυτό θα συμβεί του χρόνου, με πέντε εκπροσώπους στην Ευρώπη!

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ, που είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Stoiximan Super League, προβλέπεται να μπει στη league phase του Champions League. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνονται ως σίγουροι για το Europa League, με τους Ερυθρόλευκους στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και τους Θεσσαλονικείς στο δεύτερο.

Τέλος, στο Conference League, βρίσκουμε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ αντίστοιχα, με τους πράσινους να μπαίνουν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και τους Κρητικούς στο πέμπτο. Αν όντως πάμε με πέντε συλλόγους σε league phase, εκτοξεύονται οι πιθανότητες για είσοδο της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, κάτι που θα φέρει ακόμα καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

[🔵 UCL 2026/27 - as things stand]



❔ How would 🔵 UCL look like if all domestic leagues ended today (28 Apr)?



🔃 Changes compared to last week:



✅ IN:

▪️🇩🇰 FC Midtjylland

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton & Hove Albion



❌ OUT:

▪️🇫🇷 Lille OSC

▪️🇦🇹 Sturm Graz



Assumptions:

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 28, 2026

[🟠 UEL 2026/27 - as things stand]



❔ How would 🟠 UEL look like if all domestic leagues ended today (28 Apr)?



🔃 Changes compared to last week:



✅ IN:

▪️🇫🇷 Lille OSC

▪️🇳🇱 Ajax

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth

▪️🇦🇹 LASK

▪️🇫🇷 OGC Nice

▪️🇮🇪 Shamrock Rovers

▪️🇪🇸 Getafe

▪️🇹🇷 Besiktas



— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 28, 2026

[🟢 UECL 2026/27 - as things stand]



❔ How would 🟢 UECL look like if all domestic leagues ended today (28 Apr)?



🔃 Changes compared to last week:



✅ IN:

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

▪️🇩🇪 Eintracht Frankfurt

▪️🇦🇿 Qarabag FK

▪️🇮🇱 Maccabi Tel-Aviv

▪️🇦🇹 Sturm Graz

▪️🇨🇾 Pafos FC

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 28, 2026