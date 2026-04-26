Football Meets Data: Ευκαιρία η Ελλάδα για 5 ομάδες σε league phase
Σε μία βραδιά που δεν θα λησμονηθεί ποτέ στην Κρήτη αλλά και όπου υπάρχουν οπαδοί του ΟΦΗ, η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας λυγίζοντας τον ΠΑΟΚ και παράλληλα, εξασφάλισε την παρουσία της σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Στο γεγονός αναφέρθηκε και το Football Meets Data, που έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία της Ελλάδας να έχει πέντε ομάδες σε league phase τη νέα σεζόν! Η σελίδα υπενθύμισε πως και ο πρωταθλητής (φαβορί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ) θα έχει εγγυημένη θέση μετά τα προκριματικά, πριν εξηγήσει ότι ο δεύτερος, αυτή τη στιγμή, Ολυμπιακός θα χρειάζεται μία πρόκριση στα προκριματικά του Champions League για να κλείσει και αυτός θέση σε league phase (και αυτό με την προϋπόθεση ότι δεν ωφελείται από rebalancing).
Εν συνεχεία, ο τρίτος αυτή τη στιγμή ΠΑΟΚ αναμένεται να ισχυρός σε όλους τους προκριματικούς γύρους του Europa League και θα χρειαστεί δύο προκρίσεις για να είναι εξασφαλισμένος, ενώ ο Παναθηναϊκός που θα πάει στα προκριματικά του Conference League θα είναι, πιθανότατα, και αυτός στους ισχυρούς. «Η τωρινή πρόβλεψη είναι ότι η Ελλάδα θα έχει πέντε ομάδες σε league phase» συνεχίζει το FMD, που κλείνει τη δημοσίευση λέγοντας πως «αυτά είναι πολύ κακά νέα για την Τσεχία και την Πολωνία, που θα παλέψουν με την Ελλάδα για το top-10»!
🇬🇷 Greece now has a historical chance to enter ALL FIVE teams into UEFA league stages next season!— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 25, 2026
With 2 league stage spots already secured:
✅ 🏆 champions (at least 🟠 UEL)
✅ 🇬🇷 OFI Crete (at least 🟢 UECL)
the remaining 3 teams will be position VERY well in qualifying… pic.twitter.com/LXyiXaI1v6
