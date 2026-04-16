Αλλαγές θα φέρει στις τάξεις της Ρεάλ ο αποκλεισμός της από τη Μπάγερν στο Champions League με τον Αρμπελόα να οδεύει προς την πόρτα της εξόδου.

Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Μπάγερν με το συνολικό 6-4 έριξε λάδι στη φωτιά, σε μια γενικά προβληματική χρονιά για τη Βασίλισσα. Δεδόμενου ότι η ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από το Κύπελλο, από ομάδα Β΄κατηγορίας μάλιστα, ενώ στο πρωτάθλημα φιγουράρει στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Εύλογα λοιπόν η καρέκλα του Άλβαρο Αρμπελόα «τρίζει». Καθώς ο 43χρονος τεχνικός που αντικατέστησε στον πάγκο τον Αλόνσο, δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στους Μερένχες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Athletic ήττα από την Μπάγερν στην ματσάρα στο Allianz Arena καθιστά πολύ πιθανή την απομάκρυνσή του, παρότι ενδέχεται να παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν.

16 χρόνια έχει να μείνει χωρίς κάποιο τροπαίο για δύο συνεχόμενες χρονιές.... και λογικό είναι να υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρο γύρω από το μέλλον του Ισπανού τεχνικού. Για την ιστορία επί προεδρίας Φλορεντίνο Πέρεθ, μόνο ένας προπονητής που έκλεισε χρονιά χωρίς τίτλο συνέχισε και την επόμενη, ο λόγος για τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ ο Αρμπελόα δύσκολα θα συνεχίσει, αλλά πιθανότατα θα ολοκληρώσει τη σεζόν, με στόχο να βοηθήσει τα αποδυτήρια. Ένα από τα όνοματα που «παίζουν» είναι αυτό του Γιούργκεν Κλοπ. Ο Ζιντάν χαίρει επίσης της εκτίμησης από τον Πέρεθ, όμως υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σκέφτεται την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ.Ψηλά στη λίστα είναι και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Ωστόσο πέρα από την αλλαγή προπονητή υπάρχει και λογικό είναι η αίσθηση ότι η Ρεάλ χρειάζεται συνολικές αλλαγές. Καθώς οι οι περιρρεουσα ατμοσφαιρα μόνο καλή δεν είναι. Αφού στο ρόστερ υπάρχει ποιότητα αλλά όχι ισορροπία... Μιας και η συνύπαρξη μεγάλων σταρ όπως ο Μπαπέ, ο Βινίσιους και ο Μπέλιγχαμ δημιουργεί προκλήσεις στη διαχείριση των αποδυτηρίων. Σε αυτό το μήκος κύματος αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχουν φήμες για πρόσληψη αθλητικού διευθυντή.

