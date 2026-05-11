Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση του, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico του «Καμπ Νου».

Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στο θρόνο της και φετός, καθώς η νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Σε δηλώσεις του μέτα την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, εξέφρασε την συγκίνηση και την υπερηφάνεια του για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ παράλληλα τόνισε το πόσο σημαντική είναι η στιγμή αυτή για εκείνον, ειδικά μετά και τον θάνατο του πατέρα του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα από την αρχή... όταν πέθανε ο πατέρας μου. Αλλά εδώ, η ομάδα μου είναι φανταστική. Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι σαν οικογένεια και έδωσαν τα πάντα σήμερα. Και είμαι πραγματικά περήφανος και για τους οπαδούς - είναι φανταστικοί. Είναι καταπληκτικό να κερδίζεις το πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο και επίσης στο El Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης».

Ο Γερμανός τεχνικός επαίνεσε ακόμα και τις δύο ομάδες για την απόδοση τους στον αγώνα που εξασφάλισε τον τίτλο, ενώ ευχαρίστησε και όσους βρίσκονται γύρω από τον σύλλογο, σημειώνοντας τη συλλογική προσπάθεια πίσω από την κατάκτηση του τίτλου.

«Παίξαμε πολύ καλά, αμυνθήκαμε πολύ καλά και πετύχαμε δύο υπέροχα γκολ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τον πρόεδρο, τον Γιούστε και όλους τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει. Είμαι πολύ περήφανος που έχω μια τόσο καλή ομάδα. Σας ευχαριστώ για την προθυμία να παλέψετε σε κάθε αγώνα. Το εκτιμώ πολύ».

Hansi Flick holding his tears back : “I will never forget this day….” pic.twitter.com/m0R290jXHI — Trig (@Kharlerh) May 10, 2026

Ο 61χρόνος προποητής συμμετείχε τέλος και στους εορτασμούς με τους οπαδούς μετά την ανακήρυξη της Μπαρτσελόνα ως πρωταθλήτρια, λέγοντας πως: «Νομίζω ότι πρέπει να το γιορτάσουμε. Visca el Barca και Visca Catalunya! (Να ζήσει η Μπαρτσελόνα και να ζήσει η Καταλονία)».