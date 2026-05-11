Η χειρονομία του Βινίσιους που εξόργισε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε χθες (10/05) της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0, σε ένα ιστορικό «Clasico», για να εξασφαλίσει τον δεύτερο συνεχόμενο της τίτλο πρωταθλήματος. Οι «μερένχες» παρέμειναν... σιωπηλοί για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, όμως ο Βινίσιους, όπως άλλωστε το συνηθίζει, ήταν εκείνος που «τράβηξε» τα βλέμματα.
Αναλυτικότερα, λίγο μετά την ανάπαυλα του δευτέρου ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 2-0, ο Βραζιλιάνος άρχισε να αλληλεπιδρά με τους οπαδούς στις εξέδρες του «Καμπ Νου», που ήταν έτοιμοι να γιορτάσουν το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.
Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής επιθετικός έκανε μια χειρονομία, σχηματίζοντας το ένα και το πέντε με τα δάχτυλά του, αναφερόμενος φυσικά στα 15 Champions League που έχει κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό, όπως αναμενόταν, εξόργισε περαιτέρω τους οπαδούς των «Μπλαουγκράνα», οι οποίοι ωστόσο δεν προκάλεσαν περαιτέρω αναταραχή.
🚨 Vinicius Jr to Barcelona fans: “15 Champions Leagues”. 🏆🔥 pic.twitter.com/vcddxniCI7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026
Με τη λήξη της αναμέτρησης πάντως, ο Βινίσιους ήταν ανάμεσα στους πολλούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που πήγαν και συνεχάρησαν τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο των γηπεδούχων για την κατάκτηση του τίτλου, προτού κατευθυνθούν στα αποδυτήρια.
