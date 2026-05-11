Ο Πέδρι αφιέρωσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Φλικ

Ο Πέδρι, σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης, παραδέχθηκε πως αφιερώνει το πρωτάθλημα στον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα χθες (10/05) έγραψε ιστορία στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς δεν κατέκτησε απλά τον τίτλο, αλλά το έκανε νικώντας την αιώνια αντίπαλο της σε classico, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά της La Liga.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Πέδρι αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα αυτού του ρεκόρ, παραδεχόμενος, πως τόσο εκείνος, όσο και οι συμπαίκτες του, ήθελαν να εξασφαλίσουν τον τίτλο με τον πιο αξιομνημόνευτο δυνατό τρόπο, δηλαδή με μία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου».

«Θέλαμε να το κερδίσουμε εδώ, σε ένα Clasico, και θα μείνει στην ιστορία. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα είναι η ώρα να γιορτάσουμε με την οικογένεια και τους οπαδούς μας, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το πετυχαίνεις κάθε μέρα».

Ο διεθνής μέσος αποκάλυψε επίσης ότι η ομάδα ήθελε να αφιερώσει τη νίκη, αλλά και το πρωτάθλημα στον προπονητή, Χάνσι Φλικ, μετά τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του.

 

«Αυτός ο τίτλος της La Liga είναι αφιερωμένος στον Χάνσι Φλικ και την απώλεια που είχε σήμερα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο πατέρας του. Αυτό είναι για τον πατέρα του Φλικ, στον Παράδεισο».

Ο νεαρός Ισπανός μίλησε τέλος με συγκινητικά λόγια και για τις ρίζες του, τονίζοντας πως δεν ξεχνάει ποτέ από που προήλθε. «Πάντα θυμάμαι τα νησιά μου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι από τα Κανάρια Νησιά και ο τρόπος ζωής μας είναι μοναδικός».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

