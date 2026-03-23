Στη ματσάρα της χρονιάς η Μπάγερν λυτρώθηκε στο τέλος, λύγισε τη Ρεάλ των δέκα παικτών με 4-3 και βρέθηκε στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί!

Ηταν το ματς της χρονιάς, η απόλυτη ποδοσφαιρική παράσταση! Η Ρεάλ για 85 λεπτά κρατούσε το εισιτήριο για την παράταση, αλλά η αποβολή του Καμαβινγκά την... πάγωσε, έδωσε αέρα στην Μπάγερν, η οποία με ένα τρομερό ξέσπασμα, πέτυχε δυο γκολ, επικράτησε 4-3 και σε συνδυασμό με το 2-1 του πρώτου αγώνα πέρασε πανηγυρικά στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί.

Ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο, γεμάτο ένταση και εναλλαγές: πέντε γκολ, δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες, άμυνες… εκτός τόπου και χρόνου και τερματοφύλακες σε βραδιά λαθών. Η Ρεάλ, η οποία παρατάχθηκε για πρώτη φορά χωρίς Ισπανό στην ενδεκάδα της, πέτυχε τρία γκολ, όπως είχε κάνει και το 2014, σε εκείνο το αξέχαστο 4-0 στο Μόναχο. Η Μπάγερν παρουσίασε εικόνα αποδιοργάνωσης στα μετόπισθεν, ωστόσο κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα (2-3).

Η «Βασίλισσα» χρειάστηκε μόλις 34 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ, ο Νόιερ υπέπεσε σε σοβαρό λάθος και ο Γκιουλέρ, με εντυπωσιακό πλασέ εκτός περιοχής, τιμώρησε την γκάφα του. Η αντίδραση των Βαυαρών ήταν άμεση. Στο 6ο λεπτό, από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν… ανταπέδωσε το λάθος του Νόιερ και ο Πάβλοβιτς, ανενόχλητος μπροστά στο τέρμα, ισοφάρισε με κεφαλιά (1-1).

Ο ρυθμός παρέμεινε καταιγιστικός, με τις δύο ομάδες να πιέζουν ψηλά και να δημιουργούν διαρκώς επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς όμως να βρίσκουν στόχο, τόσο ο Μπαπέ όσο και ο Κίμιχ δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν. Στο 29ο λεπτό, όμως, η Ρεάλ πήρε ξανά προβάδισμα: ο Γκιουλέρ εκτέλεσε φάουλ, ο Νόιερ είχε κακή τοποθέτηση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Η απάντηση της Μπάγερν ήρθε γρήγορα. Ένα σύντομο αλλά εκρηκτικό ξέσπασμα ήταν αρκετό για να φέρει το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Στο 38' μετά από αδράνεια της άμυνας της Ρεάλ, ο Κέιν βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε για το 2-2. Η Ρεάλ, ωστόσο, είχε και πάλι την τελευταία λέξη. Στο 41’, ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι, αλλά ένα λεπτό αργότερα η φάση ολοκληρώθηκε ιδανικά: με υπέροχη ατομική ενέργεια, ο Βραζιλιάνος δημιούργησε για τον Μπαπέ, ο οποίος, ξεφεύγοντας από τον Ουπαμεκανό, πέτυχε το 3-2 με ψύχραιμο πλασέ.

Οι δυο ομάδες άρχισαν το β' μέρος, έτσι όπως το έκλεισαν. Γρήγορος ρυθμός και ευκαιρίες, με τον Ντίας να χάνει ευκαιρία στο 46' και τον Μπέλινγκχαμ να μην μπορεί να νικήσει τον Νόιερ στο 55'. Ο Γερμανός γκολκίπερ είχε την απάντηση και στο 66', όταν έδιωξε τη σουτάρα του Βαλβέρδε. Η παρουσία του Ολίσε έδωσε ώθηση στους Βαυαρούς, αλλά τα δυο εντυπωσιακά σουτ που είχε δε βρήκαν στόχο.

Η Μπάγερν πίεσε στο τελευταίο τέταρτο, αλλά η Ρεάλ είχε κλείσει όλους τους χώρους. Ωστόσο, στο 86’ ο Αρμπελόα είδε τη μοναδική του αλλαγή να αποβάλλεται. Ο Καμαβινγκά δέχθηκε δυο κίτρινες σε δέκα λεπτά και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Τα χειρότερα ήρθαν στο 89’, με τον Ντίας να πετυχαίνει με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή το… λυτρωτικό 3-3. Η Ρεάλ βγήκε στην επίθεση, η Μπάγερν βρήκε χώρο ανοιχτό και ο Ολίσε με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 4-3 στις καθυστερήσεις, αποτέλεσμα που έστειλε την Μπάγερν στα ημιτελικά κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι παίκτες της Ρεάλ εξοργισμένοι από την απόφαση του Βίντσιτς διαμαρτυρήθηκαν έντονα μετά το τέλος του αγώνα, με τον Γκιουλέρ να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.