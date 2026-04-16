Δεν μπορούσαν να κρύψουν τον εκνευρισμό τους με τη διαιτησία οι παίκτες της Ρεάλ, μετά τον αποκλεισμό τους από τη Μπάγερν!

Η Μπάγερν με το συνολικό 6-4 «πέταξε» για τα ημιτελικά του Champions League και έθεσε εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά το γεγονός ότι στη χθεσινή χωρίς αμφιβολία ματσάρα, προηγήθηκαν τρεις φορές, είδαν τους Βαυαρούς εν τέλει να επικρατούν με 4-3 και παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης οι παίκτες της Βασίλισσας ήταν κάτι παραπάνω από έξαλλοι με τον διαιτητή, Σλάβκο Βίντσιτς. Ό λόγος που έχουν παράπονα και δεν το έκρυψαν είναι η αποβολή του Καμαβινγκά με 2η κίτρινη κάρτα στο 86'.

Βγαίνοντας λοιπόν από τα αποδυτήρια δεν έκρυψαν την ενόχληση τους... Πιο συγκεκριμένα ο Μπέλιγχαμ ανέφερε:«Ήταν αστείο». Ενώ Ρούντιγκερ είπε: «Είδατε ό,τι και εγώ, έτσι;»

Τέλος τα φώτα έκλεψε όπως είναι λογικό ο Καμαβινγκά που δεν απάντησε σε ερωτήσεις και αποχώρησε, δίχως να κάνει κάποιο σχόλιο.



Κάπως έτσι φαίνεται πως στο στρατόπεδο της Βασίλισσας μόνο ευχάριστη δεν είναι η ατμόσφαιρα, αφού πέρα από το γεγονός ότι έμειναν εκτός συνέχειας έχουν ήδη χάσει τόσο το Σούπερ Καπ και όσο Κύπελλο Ισπανίας . Όσον αφορά στη La Liga είναι στο -9 από την Μπαρτσελόνα.

